Baile da Melhor Idade reúne mais de 150 participantes no CCI

A Prefeitura de Dourados, através da Semas (Secretaria Municipal de Assistência Social), promoveu nesta quinta-feira (5), o “1º Baile para a Melhor Idade” pós pandemia, no CCI Andre´s Chamorro (Centro de Convivência da Pessoa Idosa).

O encontro reuniu mais de 150 participantes que estavam muito felizes com o evento. O casal Rita Alves, de 79 anos e Manoel Darci Gonçalves, de 84 anos, dançaram muito. “Ficamos muito felizes com o baile de hoje e esperamos que as atividades retornem o quanto antes. Nós precisamos desses encontros, aqui vemos os amigos, conversamos, rimos, cantamos e dançamos. Estou muito contente”, afirmou dona Rita, que também fez questão que dizer que os dois estão vacinados contra a Covid-19 e a gripe.

Segundo a secretária de Assistência Social, esse foi primeiro encontro pós pandemia e foi realizado a pedido dos idosos . “Foi uma iniciativa da equipe do CCI Andre´s Chamorro com o Irineu Ribeiro, que é o coordenador local, atendendo as diversas solicitações dos idosos que participam das atividades aqui. Foram dois anos de pandemia e praticamente um ano sem atividades. Esse encontro mostra o quanto eles gostam dos bailes. Estamos iniciando uma licitação para uma banda para que os idosos possam voltar as atividades dos bailes nas sextas-feiras”, explica Ediana Mariza Bach.

O baile foi animado pela banda Bom D Baile, das 13h às 16h30 e a pista estava cheia. “O baile, a dança, além de uma atividade física que mexe com o corpo todo, proporciona prazer, desperta memórias e a saída do sedentarismo”, destacou Nilza Jesus dos Anjos Santana, diretora da Proteção Social Básica.