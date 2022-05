Traficante é preso pela PRF com mais de meia tonelada de drogas em veículo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 600 Kg de maconha e 12 Kg de skunk e prendeu o homem que transportava a droga, no início da manhã, desta quinta-feira (05), em Brasilândia/MS.

A equipe de policiais rodoviários federais deu ordem de parada, no km 100 da rodovia MS-395, a um veículo VW T-Cross, de placas de Cajamar/SP, conduzido por um homem, que trafegava em alta velocidade. O condutor, no entanto, não obedeceu à ordem de parada e empreendeu fuga.

Após cerca de 500 metros, o suspeito invadiu a faixa contrária, entrou em um mato e abandonou o veículo, tentando fugir a pé, porém foi detido pelos policiais.

No veículo, foram localizados diversos tabletes de maconha, que totalizaram, após pesagem, 600 Kg de maconha e 12 Kg de skunk. O condutor, de 32 anos, disse que pegou o veículo carregado com a droga em Nova Alvorada do Sul/MS e o levaria até Dracena/SP. Ele disse ainda que para isso receberia a quantia de dez mil reais.

O envolvido, veículo e a droga foram apresentados na delegacia de Polícia Civil de Brasilândia.