Sistema FIEMS está com processo seletivo aberto para 16 vagas de emprego

Para quem deseja trabalhar no Sistema Fiems, as inscrições para processos seletivos estão abertas. Nesta semana são 16 vagas disponíveis para trabalho nas cidades de Campo Grande, Dourados, Naviraí, Rio Verde, Três Lagoas, Ponta Porã, Sidrolândia, Maracaju. Além disso, o Sesi está com processo em aberto para cadastro reserva em Dourados e Aparecida do Taboado.

Os processos seletivos visam atender as necessidades do Senai e do Sesi. Os candidatos inscritos serão avaliados em etapas compostas por análise curricular prova e entrevista. Atenção aos prazos, porque as inscrições encerram-se nos próximos dias. Interessados devem se inscrever exclusivamente pela internet, pelo site www.fiems.com.br/processo-seletivo.

A Fiems é a representante da indústria sul-mato-grossense. Atua na defesa dos interesses do setor e também na articulação com os poderes executivo, legislativo e judiciário. Administra diretamente o SESI (Serviço Social da Indústria), o SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) e o IEL (Instituto Euvaldo Lodi). Com eles, compõe o Sistema Indústria, que congrega ainda os sindicatos patronais.

Confira as oportunidades para trabalhar no Sistema FIEMS:

SENAI Cidade Vagas Função Inscrições até Jornada Rio Verde 1 Auxiliar PCD (Pessoa com Deficiência) 17/04/22 Mensalista Sidrolândia 1 Instrutor(a) (Engenharia Elétrica) 24/04/22 Horista Naviraí 1 Instrutor(a) Técnico Operacional (Mecânica Automotiva) 18/04/22 Horista Maracaju 2 Instrutor(a) Técnico Operacional – Ensino Médio Técnico em Mecânica – Ensino Médio Técnico em Química 19/04/22 Horista Maracaju 1 Instrutor(a) (Engenharia Elétrica) 17/04/22 Horista Maracaju 1 Auxiliar PCD (Pessoa com Deficiência) 17/04/22 Mensalista Ponta Porã 1 Instrutor(a) (Engenharia Agronômica) 17/04/22 Horista Três Lagoas 1 Auxiliar PCD (Pessoa com Deficiência) 17/04/22 Mensalista Dourados 1 Instrutor(a) Técnico Operacional (Soldagem) 17/04/22 Horista