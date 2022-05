Waldecir Fernandes reitera pedido de construção de CEINF no Gui Vilela

O vereador Waldecir Fernandes defende a construção de um centro de Educação Infantil, CEINF, no bairro Residencial Manuel Padial Urel (Gui Vilela). O parlamentar apresentou na sessão ordinária de 12 de abril, na Câmara Municipal de Ponta Porã, uma indicação em que reitera pedido feito anteriormente, por meio da indicação nº 692/2021, em que foi solicitado que sejam retomadas a construção do CEINF naquele bairro.

De acordo com Waldecir, “a retomada da construção do CEINF se faz necessária para atender crianças nos primeiros anos de vida, e dar suporte às mães de famílias que precisam trabalhar fora e não têm com quem deixar seus filhos. Trará mais segurança para as famílias, que ao deixarem os filhos nos Centros de Educação Infantil, Ceinfs, podem trabalhar com maior tranquilidade”.

Ele argumentou que “o CEINF é um direito social, reconhecido pela Constituição. Além de realizar um trabalho assistencial e protetivo, constitui um espaço estimulador para o desenvolvimento pleno da criança, bem como o favorecimento de estímulos lúdicos, físicos e cognitivos. A retomada da construção da nova unidade, irá favorecer não somente os moradores daquele bairro, assim como os bairros adjacentes efetivando o direito da criança e da mulher trabalhadora”.

Asfalto

O vereador Waldecir Fernandes também apresentou indicação solicitando à Prefeitura a pavimentação asfáltica na rua Travessa Indaiá, no Parque dos Ipês III.

“A pavimentação asfáltica da referida rua se faz necessária, os moradores sofrem constantemente, no período chuvoso com barro e lama, e com a poeira no período de estiagem, ocasionando problemas de saúde e também prejudica a trafegabilidade. Outro motivo é oferecer melhores condições de vida para a população e também contribuir para o desenvolvimento econômico e social do local. O bairro é um dos que apresentam maiores índices de desenvolvimento na cidade de Ponta Porã”, argumentou o parlamentar.

As indicações contendo pedidos destas obras foram encaminhadas ao prefeito Hélio Peluffo Filho e ao Secretário Municipal de Obras, André Manosso.

Nova Itamarati

Outra indicação apresentada pelo vereador Waldecir Fernandes trata da solicitação da contratação de um psicólogo para atender as Unidades de Saúde no Distrito Nova Itamarati.

Segundo ele, “a contratação de um médico especialista em Psicologia para as unidades de saúde do Distrito Nova Itamarati, se faz necessária pois a população precisa se deslocar até o Centro Regional de Especialidades Dr. João Kayatt para que seja feito o atendimento. Então a contratação de um psicólogo facilitará para que a população seja atendida, com mais rapidez e sem necessidade de se deslocar”.