Sextou na Expoagro tem Ícaro e Gilmar, Dj Guga e simpósio de suinocultura, soja e leite

A programação da Expoagro nesta sexta-feira (20) é vasta e será fechada com show dos sertanejos Ícaro & Gilmar e do DJ Guga. A maior feira agropecuária de Mato Grosso do Sul começou no dia 13 e segue até domingo, dia 22, no Parque de Exposições de Dourados.

Pela manhã, no auditório, haverá o 4ª Fórum de desenvolvimento da suinocultura do MS, com debates sobre perspectivas do setor, energia solar e seus desafios, gestão de pessoas no agro, além de almoço com pratos à base de carne suína.

Ainda no período da manhã acontece o “Dia de Campo Bovinocultura do Leite”, com debates sobre manejo em pastejo intensivo, recuperação do BRS Capiaçu, controle de carrapatos e qualidade do leite.

No período da tarde ocorre o 5º Ciclo de Palestras “Direito e agronegócio”, seguido do 6º Circuito Aprosoja MS e encontro técnico Senar/MS, com temáticas sobre ‘como a plantadeira pode afetar o potencial produtivo das culturas’ e ações sobre assistência técnica.

Shows

A partir das 23h começam os shows na Expoagro. Até pouco tempo desconhecidos do grande público, Ícaro e Gilmar já somam 11 anos de carreira, seis DVDs, sete álbuns e participações em projetos de nomes como Naiara Azevedo, Humberto & Ronaldo, Diego & Victor Hugo, Guilherme & Benuto e Diego & Arnaldo, entre outros. Eles apostam em um mix de influências bem distintas, que vão do sertanejo e moda de viola até o rock, country.

Já o DJ Guuga soma 14 anos de história no funk. Ele começou como cantor e só depois virou DJ. Em 2021 ele lançou o hit que marcaria a sua história na música, “Volta Bebê, Volta Neném” uma parceria com o Dj Ivis e mais recentemente “Depende”.

Os ingressos ainda podem ser adquiridos pelo site BaladApp e nos pontos físicos: Boné.com (Praça de Alimentação do Shopping Avenida Center), Unigran (Centro Universitário da Grande Dourados); Red Man (rua Drº Nelson de Araújo, 595); Banca do Jaime (avenida Marcelino Pires); Boliva Conveniência; 67 Planet Cell (av. Marcelino Pires, 2565) e Caminho de Casa Conveniência (rua Ponta Porã, 535).