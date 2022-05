Mauricio articula reunião com avicultores junto ao governo do Estado

Na quinta-feira (18), durante a 56ª Expoagro o vereador Mauricio Lemes (PSB) reuniu-se com um grupo de avicultores da região, de Sidrolândia, Glória de Dourados, Caarapó, Dourados e Campo Grande; a advogada e presidente da Associação dos Avicultores de Mato Grosso do Sul (Avimasul), Kelma Torezan Carrenho; com o governador Reinaldo Azambuja (PSDB); o pré-candidato ao governo Eduardo Riedel (PSDB) e o presidente do Sindicato Rural de Dourados, Ângelo Ximenes.

Mauricio Lemes destacou que a pauta foi relevante e discutiu a proposta da Cadeia da Avicultura de Mato Grosso do Sul. Segundo ele, os avicultores representados pedem a criação de um programa de incentivo financeiro à categoria, prevendo novas indústrias com ênfase no cooperativismo, manutenção e melhorias nas estradas, gerando mais empregos e renda, considerando que Mato Grosso do Sul conta com 2.098 aviários e 554 produtores, gerando 50 mil empregos diretos através da agricultura familiar.

O governador Reinaldo Azambuja sensibilizou-se, elogiou a pauta da reunião com os avicultores e reforçou que o Estado já está avaliando a importância da avicultura para geração de renda, emprego e manutenção das famílias dentro da agricultura familiar. “Com isso, os representantes da avicultura mostraram-se satisfeitos com o apoio do governador”, avalia o vereador.