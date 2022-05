Prefeitura dá primeiro passo para construção da nova Central do Cidadão

Prédio ficará na região central da cidade, na rua Cuiabá

A Prefeitura de Dourados protocolou na Câmara Municipal, o Projeto de Lei para a aquisição do terreno para a construção da nova sede da CAC (Central do Cidadão). Quem fez a entrega do documento na manhã de ontem (19), foi o secretário municipal de Fazenda, Everson Leite Cordeiro e o diretor do Departamento de Administração Tributária e Fiscal e chefe da CAC, Norato Marques de Oliveira.

Em períodos de pico, mais de mil pessoas buscam os serviços da CAC. “Em razão da grande demanda de pessoas que atendemos, o prefeito Alan Guedes deseja proporcionar um melhor atendimento aos douradenses, para que sejam bem acolhidos na repartição pública. Então, foi elaborado um projeto para um novo prédio, mais espaçoso e moderno para dar acesso aos serviços da prefeitura com qualidade”, comentou o secretário de Fazenda.

O prédio que vai abrigar vários serviços públicos, ficará em um terreno de 1000m² localizado na rua Cuiabá, onde finda a rua João Cândido Câmara. “A Central vai ficar num ponto da região central, de muito movimento e fácil acesso. Esse é uma das metas dessa gestão, entregar esse local pronto para beneficiar a população”, concluiu Everson.