Seminário de Regularização Fundiária sobre lei 14.285/21 será nesta quarta-feira, 08 de março

A Associação Sul-mato-grossense de Engenheiros Agrimensores realizará nesta quarta-feira, 08, a partir das 13h, no auditório da Agraer, na Av. Desembargador José Nunes da Cunha, bloco 12 s/n – Jardim Veraneio, o 1º Seminário de Meio Ambiente com foco na regularização fundiária e parcelamento do solo urbano em áreas de APPs após o advento da Lei Federal 14.285/2021. As inscrições são gratuitas diretamente no site do CREA-MS.

O evento será híbrido com transmissão ao vivo pelo Youtube do Crea-MS, a primeira palestra tem início às 14h, onde Promotor de Justiça do Núcleo de Meio Ambiente do Ministério Público de MS, Luciano Furtado Loubet dá a palestra sobre a aplicação prática da Lei Federal 14.285/2021. Em seguida, a Dra. Dayane Zanella vai falar sobre o processo de regularização fundiária e parcelamento do solo urbano em áreas de APPs após o advento da lei 14.285/2021 no município de Campo Grande.

Para terminar o dia o Imasul será representado no evento pela Solange Tatiana Fátima Sposito, Fiscal Ambiental e a gestora de Processos Daniele Nascimento da Silva, a palestra será sobre o processo de regularização fundiária e parcelamento do solo urbano em áreas de APPs após o advento da Lei Federal 14.285/2021, no estado de Mato Grosso do Sul.

Para a Eng. Agrimensora Rejane Cameschi, Presidente da ASMEA, “A expectativa é que o público alvo do evento venha com suas dúvidas para somar às palestras, pois o assunto é novo e precisa de discussão entre os profissionais que trabalham e atuam na área, sejam eles servidores públicos ou não. Que esse Seminário possa contribuir com subsídios a todos aqueles que estão envolvidos na implantação desses trabalhos.

Serviço:

O que: 1º Seminário de Meio Ambiente com foco na regularização fundiária e parcelamento do solo urbano em áreas de APPs após o advento da Lei Federal 14.285/2021

Onde: Auditório da Agraer, Av. Desembargador José Nunes da Cunha, bloco 12 s/n – Jardim Veraneio e Youtube

Horário: 13h às 17h

Inscrições: https://creams.org.br/evento/1-seminario-de-meio-ambiente/