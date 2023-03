PRF recebe da Prefeitura de Dourados doação de área para construção de hangar

O terreno, que fica no aeroporto municipal, tem uma área de 3 mil metros quadrados

O prefeito Alan Guedes assinou, nesta segunda-feira (6), o termo de cessão de uso de área pública para a Polícia Rodoviária Federal no Mato Grosso do Sul. O espaço cedido tem 3.002 metros quadrados e fica nas dependências do Aeroporto Regional Francisco de Matos Pereira, onde a PRF deve construir um hangar para abrigar as aeronaves da instituição, além de implantar base operacional e logística.

De acordo com o documento, o termo de cessão vigora pelo prazo de dez anos e pode ser renovado pelo mesmo período. “Essa assinatura fortalece nossa parceria com a PRF e mantém Dourados na posição de polo regional também da Segurança Pública. Tenho certeza que essa base com o hangar vai reforçar a segurança toda a faixa de fronteira oeste, incluindo outras cidades e estados. Para nós é uma alegria e honra ceder a área e firmar esse compromisso. Tão logo queremos inaugurar juntos esse espaço”, disse o prefeito Alan Guedes.

Com a assinatura, a PRF dá andamento ao projeto que conta com prédio administrativo, estacionamento e instalações de apoio às atividades operacionais. “Construir nossa base com hangar na área cedida pela Prefeitura vai nos ajudar a botar fim no jargão de que fronteira é terra sem lei. Dourados está bem próxima à região, então teremos uma posição estratégica para o policiamento de toda a faixa da linha internacional. Também vai nos auxiliar no trabalho rotineiro de fiscalização e repressão de crimes no sistema rodoviário federal”, comentou o superintende da PRF/MS, Augusmar Ferreira de Melo.

O chefe da Delegacia da PRF em Dourados, Waldir Brasil, também participou da reunião e destacou a importância da área cedida. “Eu só tenho a agradecer, temos tratado desse assunto há algum tempo e felizmente conseguimos celebrar agora. É um espaço onde a base a ser construída vai agregar muito para a Polícia Rodoviária Federal continuar prestando o trabalho de excelência aqui em Dourados que reflete para outras regiões.

A diretora-presidente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) Mariana de Souza Neto e o secretário Municipal de Planejamento, Romualdo Diniz Salgado, fizeram parte do encontro e assinatura.