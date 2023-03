Alan Guedes apresenta projeto da nova cobertura para setor de hortifruti da Feira Central

O prefeito Alan Guedes, acompanhado de parte do secretariado, se reuniu com cerca de 70 feirantes, nesta segunda-feira (6), para apresentar o projeto de nova cobertura para o setor hortifrutigranjeiro da Feira Livre Central “Prefeito João Totó Câmara”. A estrutura a ser implantada é um barracão moderno, planejado para gerar conforto térmico aos trabalhadores do local e clientes, proteger das adversidades climáticas, além de renovar a maneira como a área é coberta atualmente com lonas.

O projeto está avaliado em cerca de R$ 3 milhões e já foi enviado à Caixa Econômica Federal. O município aguarda aprovação para licitar e executar a obra. “Nós sabemos que os feirantes da Totó Câmara têm muitas demandas, eles possuem canal aberto com a gestão para debatermos todas elas. O nosso foco aqui é em uma dessas necessidades, que é a cobertura. Do jeito que está hoje, não atende a necessidade dos trabalhadores nem de quem compra os produtos. Então foi pensada uma estrutura para oferecer mais conforto e está sendo mostrada aqui, primeiramente aos feirantes”, comentou o prefeito Alan Guedes.

O secretário Municipal de Obras Públicas, Luís Gustavo Casarin, apresentou aos feirantes os detalhes da nova cobertura. A proposta conta com duas camadas de telha trapezoidal de aço galvanizado, no espaço entre elas será instalado a estrutura de brise. “Isso faz com que a área tenha maior conforto térmico porque a estrutura facilita a saída de ar quente, além de gerar proteção nos dias de chuva. Esse projeto foi elaborado pensando bem nos feirantes, mantendo o mesmo padrão arquitetônico e que tenha uma rápida execução”, disse o chefe da Semop.

Durante a apresentação, os feirantes tiveram a oportunidade de realizar vários questionamentos sobre a obra e outras demandas relativas à Totó Câmara. O prefeito e os secretários presentes firmaram compromisso de avaliar detalhes pontuais acerca da nova cobertura, além de agendas posteriores para tratar outros assuntos.

“Estamos à disposição para fazermos a gestão juntos da melhor maneira possível, sempre prezando pelo correto. Porque as alterações no local não são simples por conta de questões ambientais, mas vamos trabalhar para melhorar. Se tiver que alterar algum detalhe para melhorar acesso à feira durante a obra, podemos debater e continuar com nossas conversas constantes procurando a melhoria para vocês, como já planejamos em vários projetos dentro da secretaria”, concluiu o secretário Municipal de Agricultura Familiar, Ademar Roque Zanatta.