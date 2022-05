Sem Ceni, São Paulo enfrenta o Santos nesta segunda no Morumbi

Sem Rogério Ceni, expulso no empate contra o Red Bull Bragantino na última rodada, o São Paulo enfrenta o Santos nesta segunda-feira (02), às 20h, no Morumbi, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Segundo a Gazeta Esportiva, quem deve substituir o treinador é seu auxiliar, o francês Charles Hembert. Nikão e Gabriel Sara, lesionados, são outras ausências.

O São Paulo tem quatro pontos em três jogos, enquanto o Santos soma sete no mesmo número de partidas.

O Tricolor aposta na volta do atacante Calleri, que foi poupado na vitória sobre o Jorge Wilstermann-BOL, fora de casa. Ele já marcou contra Palmeiras e Corinthians e busca seu primeiro gol contra o Santos nesta temporada.

Já o Santos também tem problemas para escalar a equipe. A principal ausência é o atacante Ângelo, que está lesionado. A tendência é que Léo Baptistão entre em seu lugar, formando uma dupla com Marcos Leonardo.

O técnico Fabián Bustos busca sua primeira vitória fora de casa no comando do Santos. Até aqui, foram sete jogos com quatro empates, diante de Fluminense-PI, Ferroviária, Fluminense e Unión La Calera-CHI, e três derrotas, contra Palmeiras, Banfield-ARG e Coritiba.

São Paulo x Santos

Local: Estádio do Morumbi, São Paulo (SP)

Data/Horário: 02/05/2022, às 20h

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Jose Eduardo Calza (RS)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Onde acompanhar: Premiere e em Tempo Real na parceria LANCE!/Voz do Esporte

São Paulo

Jandrei; Rafinha, Diego Costa, Léo e Welington, Pablo Maia; Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Alisson; Eder e Calleri. Técnico: Charles Hembert.

Desfalques: Gabriel Sara e Nikão (lesionados), Rogério Ceni (suspenso)

Pendurados: Diego Costa

Santos

João Paulo, Madson, Maicon, Bauermann e Lucas Pires; William Maranhão (Lucas Braga), Rodrigo Fernández, Zanocelo e Léo Baptistão; Jhojan Julio e Marcos Leonardo. Técnico: Fabián Bustos.

Pendurados: Kaiky, Zanocelo e Vinícius Balieiro

Desfalques: Carlos Sánchez (lesionado)