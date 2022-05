Caracol amanhece iluminada ao celebrar mais um ano de emancipação

A cidade de Caracol comemorou neste domingo (1) mais um ano de emancipação político-administrativa, data histórica que faz parte do calendário de festividades de Mato Grosso do Sul.

“Nossa querida Caracol amanhece iluminada para celebrar mais um ano de vida. Tenho orgulho de fazer parte desse processo de crescimento de uma cidade que tem sua vocação voltada à agropecuária, que tem contribuído efetivamente para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul”, comemora o ex-diretor-presidente da Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul), Walter Carneiro Júnior.

O ex-dirigente e pré-candidato a deputado federal pelo PP na chapa de Eduardo Riedel (PSDB), ao Governo, e Teresa Cristina (PP), ao Senado, faz questão de parabenizar o prefeito Neco Pagliosa (PSDB), vereadores, demais autoridades locais e os moradores pela importante data festiva.

Walter Carneiro Júnior esteve no município no fim do ano passando para assinar ordem de serviço para início de várias obras de saneamento, atendendo determinação do governador Reinaldo Azambuja (PSDB).

Obras

Foram investidos R$ 4,5 milhões em obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário do município como parte do Programa Avançar Cidades, investimento que inclui recursos próprios da Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) e verbas federais oriundas da Caixa Econômica, via FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).

O dinheiro foi investido na implantação de 22.185,91 metros de rede coletora de esgoto, 950 ligações domiciliares e uma Estação Elevatória de esgoto bruto, denominada “EEEB Dom Aquino, Lote 2”.

De acordo com o contrato assinado por Walter Carneiro Júnior, o prazo de execução das obras é de 18 meses, contados a partir da emissão da ordem de serviço.

Assim como em outros municípios que têm recebido a “Rota do Saneamento”, os investimentos em Caracol fazem parte do cronograma de obras estabelecido pelo Governo do Estado, por meio da Sanesul, visando o cumprimento da meta de universalização do esgotamento sanitário em Mato Grosso do Sul.

Atualmente, a área de cobertura em esgoto tratado em Mato Grosso do Sul é de mais de 55%, índice superior se levado em consideração à realidade dos investimentos no setor em todo país.

Para Walter Carneiro Júnior, o maior desafio da Sanesul é melhorar a qualidade de vida das pessoas, garantindo saúde e promover o desenvolvimento socioeconômico dos municípios, além de preservar o meio ambiente.

“Como é bom percorrer os municípios do nosso Estado e poder constatar a alegria da nossa gente com as entregas que o governo faz, obras que mudam a vida das pessoas. Como é bom poder conversar e sentir da população a alegria de viver em Mato Grosso do Sul. “E Caracol faz parte da meta estabelecida pelo nosso governador Reinaldo Azambuja e da Sanesul em ter o serviço de esgoto universalizado”, garantiu, o ex-dirigente, que planeja continuar trabalhando em Brasília, caso seja eleito deputado federal, para levar mais recursos para o município.