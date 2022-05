Mato Grosso do Sul tem mais de 2,5 mil oportunidades de emprego cadastradas na Funtrab

Com uma economia pujante, Mato Grosso do Sul está com oportunidades de emprego nas mais diversas áreas. São 2.508 vagas disponibilizadas nesta segunda-feira (2) por meio da Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul).

Para Campo Grande, são 869 empregos. A 72 quilômetros da Capital, em Sidrolândia, são 210 vagas. Já Aparecida do Taboado, a 442 quilômetros, tem 166 oportunidades – 100 delas para auxiliar de linha de produção. Em Dourados, são 159. Na cidade de Três Lagoas, 88. Em Corumbá, 34; e em Ponta Porã, 39, além das vagas em outros municípios sul-mato-grossenses.

A lista completa com todas as vagas, por município do Estado, pode ser conferida em http://www.funtrab.ms.gov.br/lista-de-vagas-em-destaque/.

Os interessados podem acessar o aplicativo “MS Contrata+” e agendar o atendimento em sua cidade. Posteriormente, devem se cadastrar na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho.