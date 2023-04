Ronda escolar é intensificada em Dourados com trabalho integrado da Guarda Municipal, PM e Civil

Ao todo, 28 equipes têm passado pelas escolas de Dourados, sem nenhuma ocorrência nos últimos dias

O serviço de ronda escolar feito pela GMD (Guarda Municipal de Dourados) foi intensificado e nos últimos dias foi reforçado com apoio de equipes da Polícia Militar e Polícia Civil. Nesta quinta-feira (20), o trabalho integrado das Forças de Segurança conta com 28 viaturas, passando pelas 160 unidades de ensino do município, somando as redes municipal, estadual e particular e ainda as universidades UEMS, UFGD e Anhanguera.

Apenas da Guarda Municipal, são 12 equipes passando pelas escolas. Além do trabalho de acompanhar a entrada e saída dos alunos, os agentes estão estreitando a relação com a comunidade escolar. “Estamos trabalhando em conjunto com a PM que está com mais 12 equipes e com apoio da Polícia Civil, com quatro equipes. São 28 equipes exclusivamente para a ronda escolar, e, para tranquilidade dos alunos, professores e principalmente dos pais e das mães, não tivemos nenhum tipo de ocorrência”, disse o inspetor José Rubens, diretor-geral adjunto da GMD.

Em algumas escolas, agendas da GMD estão participando de encontros com alunos e discutindo diversos temas, como dicas de segurança, cuidados com as redes sociais, notícias falsas, respeito aos colegas, e outras orientações gerais. “Seguimos fazendo ronda interna e externa, mas também conversando com alunos e professores. O clima segue tranquilo e tanto a Guarda Municipal, quanto a Polícia Militar e Civil, continuam fazendo esse trabalho, garantindo a segurança das nossas crianças e adolescentes”, completa o inspetor Sérgio Mandadori.