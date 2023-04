Concerto de música erudita encanta gerações na UFMS de Três Lagoas

Com violonista, soprano e violinista, projeto Música Erudita na Escolas e Universidades está circulando por cidades de MS

Crianças e adultos ficaram com o olhar atento para não perder nenhum momento da apresentação dos músicos que fazem parte do projeto “Música Erudita nas Escolas e Universidades”. O violonista Evandro Dotto, a soprano Bianca Danzi e o violinista Gabriel Almeida encantaram o público que compareceu ao concerto no saguão do bloco VII, do campus II da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) de Três Lagoas, na tarde desta terça-feira (18).

O repertório do concerto é diversificado: vai da música renascentista, passa pela música barroca e chega até a música contemporânea. Apesar de ser um estilo diferente do que estão acostumados a ouvir, os presentes aprovaram o que viram.

“Resolvi vir após ver uma matéria num grupo de mães que participo e aproveitei para trazer meu filho. Ele tem 2 anos e adora música. Achamos tudo lindo, foi maravilhoso mesmo, só o espaço que deveria ter sido melhor, ter mais glamour, até para abrigar com mais conforto os músicos e a gente que veio assistir o concerto”, afirma a advogada Evelyn Rodrigues.

Já a fonoaudióloga Ester dos Santos, que estava com seus três filhos, acredita que deve haver mais incentivo para que as pessoas tenham acesso a este tipo de música. “Se um concerto como este encanta adultos como nós, para a criança é uma experiência extremamente rica. É importantíssimo que eles sejam expostos à música clássica, pois ajuda no desenvolvimento, apura sua audição e pode os estimular a ir para o mundo da música”, reflete.

E não foram só as mães com crianças que aprovaram o show. O estudante Rafael Lima prestigiou a apresentação e também se encantou com o que viu. Para ele, ter um concerto como este, que retrata a história da música, é essencial para que a cultura seja valorizada dentro e fora da universidade.

“Ter um projeto como este é um reconhecimento, tanto de quem está presente, como de quem está investindo nele. A cultura no Brasil está tão desvalorizada então temos que prestigiar eventos assim. Fiquei muito feliz de ter comparecido à apresentação, gostei muito de vê-los tocar, me emocionei de verdade”, relata o estudante.

O próximo concerto do projeto “Música Erudita nas Escolas e Universidades” será em Naviraí, no dia 27 de abril. Ele foi contemplado com recursos do FIC (Fundo de Investimentos Culturais), promovido pela FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), por meio da Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Trabalho artístico que conta com o apoio da UFMS.