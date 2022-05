PRF apreende mais de 100 quilos de maconha em transportadora de cargas em Dourados

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) desencadeou uma operação de combate ao tráfico de drogas em transportadoras de cargas e apreendeu 133,3 Kg de maconha, na tarde desta sexta-feira (13), em Dourados. Um homem foi preso.

A equipe de policiais rodoviários federais realizou fiscalização em uma transportadora de cargas na cidade de Dourados, após denúncias de que ilícitos estariam sendo transportados para outros estados em encomendas. Com a anuência do gerente da transportadora, duas caixas com supostas peças e com notas fiscais de uma loja de equipamentos, com destino ao Espírito Santo, foram localizadas com 46,7 e 46,1 Kg de maconha em cada caixa.

Após diligências, o responsável por despachar as caixas com as drogas foi localizado, conduzindo um Chevrolet Onix, de placas de Minas Gerais, sendo abordado e identificado.

O homem, de 35 anos, confessou que havia sido contratado para despachar as drogas e que possuía ainda mais duas caixas com maconha na residência dele, que também foram apreendidas. Ao todo, 133,3 Kg de maconha foram apreendidas na operação.

O homem foi detido e encaminhado para a Polícia Civil de Dourados, juntamente com as drogas e o veículo.