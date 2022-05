Abel Ferreira: “Palmeiras tem elenco curto porque acredita na base”

O Palmeiras venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 0, neste sábado a tarde, no Allianz Parque, em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Segundo a Gazeta Esportiva, na coletiva, Abel Ferreira foi perguntado sobre o pouco espaço dado a jogadores que conquistaram a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesta tarde, vale dizer, Gustavo Garcia e Vanderlan entraram no segundo tempo.

Abel reforçou o compromisso do Verdão com o desenvolvimento de jovens atletas, mas destacou que é fundamental ter paciência com as promessas. Além disso, o treinador deixou claro que é de suma importância equilibrar o elenco com jogadores experientes.

“O Palmeiras definiu um caminho desde que cheguei, mas também tem um objetivo muito claro. O Palmeiras tem que ganhar títulos. Há uma distância muito grande entre a equipe sub-20 e a principal do Palmeiras. Nós olhamos para o Danilo, e achamos que todos os jogadores da formação serão iguais ao Danilo. Não, o Danilo é fora da caixa, fora da curva”, disse Abel.

“A aposta do Palmeiras na formação é fundamenal, mas isso não significa que não tínhamos que buscar jogadores experientes e com qualidade para os ajudar a formar. Vou lhes dizer nosso elenco. O Palmeiras tem um elenco curto porque acredita na vase”, completou.

Na sequência, Abel falou o nome de todos os jogadores do elenco, citando diversos campeões da Copinha: o goleiro Mateus, os laterais Gustavo Garcia e Vanderlan, os zagueiros Naves e Lucas Freitas, os volantes Fabinho e Pedro Bicalho, os pontas Jonathan e Giovani e o atacante Gabriel Silva.

“Se nós olharmos, não é um elenco reduzido. Isso é um risco que o clube assumiu, e os nossos torcedores têm que entender isso. A Leila e o Barros foram muito claros no início da temporada. E, para que haja contratações e renovações, é preciso que quatro partes queiram. Os clubes, o jogador, o empresário do jogador e a família”, finalizou.

Com o resultado, o Palmeiras chegou aos nove pontos, ocupando a sexta posição do Brasileiro. O time volta a campo na próxima quarta, pela Libertadores, contra o Emelec-EQU, às 19h (horário de Brasília), no Allianz.