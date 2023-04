Prefeitura de Dourados e Agetran disponibilizam ônibus em horário especial para atender CCI e Jorjão

Demanda foi encaminhada pela Assistência Social e compreende os horários das 7h, 10h40 e 16h30

A Prefeitura de Dourados, através da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) disponibilizou novos horários de ônibus para atender ao Centro de Convivência da Pessoa Idosa (CCI) Andre’s Chamorro e o Complexo Esportivo Jorge Antônio Salomão, o ‘Jorjão’, no Jardim Água Boa.

São três horários disponibilizados, 7h, 10h40 e 16h30. A alteração já está em vigência e compreende a Linha 14, 4º Plano, com saída do Terminal de Transbordo e percorre o trajeto centro x bairro.

Mariana de Souza Neto, diretora-presidente da Agetran, conta que a mudança veio através do pedido da Sems (Secretaria de Assistência Social), uma vez que as pessoas idosas que utilizavam a linha do 4º Plano para se deslocar até o CCI, desciam na Hayel Bon Faker e precisavam concluir o trajeto a pé.

“A mudança é positiva e além de atender as pessoas idosas com maior comodidade e segurança, vai possibilitar melhor atendimento aos usuários do ‘Jorjão’, que podem descer diretamente no local”, ressalta.

Os novos horários passaram a valer na última quarta-feira (26).