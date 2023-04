Organização da Corrida do Trabalhador de Caarapó antecipa entrega do ‘kit atleta’

Os organizadores da 19ª Corrida do Trabalhador, que será realizada no Dia do Trabalhador em Caarapó, anteciparam a entrega dos kits que serão utilizados pelos atletas inscritos na competição. Os componentes já poderão ser retirados no sábado (29), entre 8h e 11h e das 13h às 16h, na sede do Departamento de Esportes, sediado na antiga Escola Narciso Menezes (Av. Duque de Caxias, ao lado da prefeitura). O atleta também poderá retirar o seu kit no dia e local da corrida – 1º de maio -, a partir das 7h.

A prefeitura de Caarapó realiza na próxima segunda-feira evento comemorativo ao Dia do Trabalho, celebrado em 1º de maio. Trata-se da Corrida do Trabalhador, que está na sua 19ª edição, e tem caráter regional.

A Corrida do Trabalhador tem como promotor o Departamento de Esportes e Lazer, órgão da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, com apoio do Câmara Municipal, Corpo de bombeiros, Polícia Militar, Guarda Mirim e Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania, Fundesporte e Associação de Atletismo Caarapoense, e tem por objetivo fomentar a prática do esporte no município e promover a integração regional dos atletas participantes.

O órgão promotor do evento ressalta a importância de se difundir a prática da corrida e estimular os iniciantes, através da aproximação familiar ao esporte, desenvolver um evento esportivo primando pela organização e segurança, aumentando a sua atratividade e potencializar as parcerias com instituições interessadas e os meios de comunicação de massa para envolver o maior número de participantes.

A XIX Corrida do Trabalhador será desenvolvida em seis categorias no gênero feminino e sete categorias no gênero masculino, tendo as seguintes distribuições por faixa etária:

Feminino

12 a 16 anos;

17 a 30 anos;

31 a 40 anos;

41 a 50 anos;

51 anos acima.

Masculino

12 a 16 anos;

17 a 30 anos;

31 a 40 anos;

41 a 50 anos;

51 a 60 anos;

60 anos acima.

Visitantes

Masculino e feminino, a partir de 11 anos

O percurso será de cinco quilômetros, com largada às 8h, defronte à prefeitura. A corrida terá como premiação celulares, bicicletas, tênis e camisetas, além das medalhas de participação.