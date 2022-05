Prefeitura de Dourados contratará profissionais para trabalhar na limpeza da cidade

A Prefeitura Municipal de Dourados, por meio da Semsur (Secretaria Municipal de Serviços Urbanos), abriu novo processo seletivo para a contratação temporária de profissionais da limpeza. São 80 vagas para nível Fundamental completo, com contratos de 40 horas semanais e remuneração de R$ 1.446,12.

A inscrição e entrega de documentos são gratuitas e podem ser realizadas no auditório do CAM (Centro Administrativo Municipal) localizado na rua Coronel Ponciano, 1700 – Parque dos Jequitibás, de 25 a 27 de abril, com distribuição de senhas no horário das 08h às 11h.

Confira o edital completo (Página 7)