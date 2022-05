Cemar Arnal destaca recuperação em ruas do Jardim Água Boa

A Prefeitura de Dourados está realizando uma grande ação de recuperação do asfalto em diversas ruas do Jardim Água Boa. O vereador e vice-presidente da Câmara, Cemar Arnal (Solidariedade) vem acompanhando os serviços da Semsur (Secretaria Municipal de Serviços Urbanos) e destaca o empenho na busca da solução dos problemas. “É uma obra bastante extensa, atingindo diversas ruas, e isso deixa a população da região feliz e mais segura, com a proximidade povo/prefeitura. Sabemos das dificuldades e temos cobrado a prefeitura para se empenhar ao máximo”, relatou o parlamentar.

Além do recapeamento e tapa-buracos, Cemar ressalta que após o término desta fase é necessário que haja a manutenção para que se mantenha o bom estado das vias. “O cuidado com as ruas acaba aproximando a população – que fica satisfeita – do poder público e isso é bom para todas as partes”, acentuou.

As obras acontecem na Rua Rio Brilhante, atingindo as ruas W-16 e já chegando à W-19. O vereador diz ainda que, em contato com a comunidade e com empresário da região, recebeu pedidos que houvesse a desobstrução das bocas-de-lobo e recuperação também da iluminação. “Quando chove, as bocas-de-lobo acabam não cumprindo o seu papel e acontecem inundações que, além de alagar as ruas e invadir algumas propriedades, acabam prejudicando enormemente o asfalto, muitas vezes perdendo esse belo trabalho feito agora”, diz Cemar, acrescentando que “embora se saiba que estão em andamento os trabalhos de recuperação da iluminação pública, é anseio geral que esse melhoramento chegue também para essa região do Água Boa”.