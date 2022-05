Laguna Carapã completa mais um ano de emancipação com obras importantes de ampliação do esgotamento sanitário

Na atual gestão do governo do estado estão sendo investidos R$ 12,3 milhões em obras de saneamento, água e esgoto, no município.

Laguna Carapã é uma das 46 cidades contempladas pelo “Avançar Cidades”, programa que proporcionou diversas obras dos serviços de fornecimento de água tratada e coleta e tratamento de esgoto, impactando positivamente os bons índices de saúde pública e bem-estar da população.

O município completa 30 anos nesta semana com obras no valor de R$ 3,2 milhões, um grande investimento em ampliação do esgotamento sanitário. Estão em execução no município, com 29% das obras concluídas, 23.5 km de rede coletora de esgoto e 941 ligações domiciliares.

O objetivo da Sanesul é atingir a universalização do esgotamento sanitário no município, meta estabelecida pelo governador Reinaldo Azambuja e empresa, visando atender ao novo marco legal do saneamento básico. A previsão é que com o término dessas obras em andamento a cidade passe os 50% de cobertura ainda em 2022.

Aumento na capacidade de abastecimento de água

Com um contrato no valor de R$ 1 milhão, conforme o processo de licitação, Laguna Carapã também terá maior reservação de água tratada a partir da perfuração de um poço tubular profundo (LCA-006), cuja previsão de vazão é de 40 metros cúbicos por hora. Esse investimento foi anunciado recentemente na Rota do Saneamento, em evento oficial do governo do estado, que contou com a presença do prefeito Ademar Dalbosco, vereadores, secretários municipais e outras autoridades públicas.

Durante o evento, o prefeito Ademar Dalbosco agradeceu os investimentos. “Recebemos este presente, que traz o olhar e os cuidados com as pessoas. A palavra é gratidão pelas obras que recebemos do Governo do Estado”, disse.

Rota do Saneamento – Depois de percorrer mais de 60 municípios cumprindo a determinação do governador Reinaldo Azambuja de entregar importantes obras de saneamento em 2021/2022, a Rota do Saneamento encerrou o cronograma de entrega de obras, principalmente voltado ao sistema de esgotamento sanitário, onde a área de cobertura atualmente atinge mais de 57%. Lembrando que, a concessão da Sanesul está em 68 ( dos 79) municípios do estado.

Em setembro de 2021 também foram inauguradas a ETE (Estação de Tratamento de Esgoto), a primeira etapa de rede coletora e ligações domiciliares. A estação é a primeira parte do projeto de esgotamento, pois ela recebe todo material de esgoto das residências para fazer o tratamento correto.

O último ano foi especial para os moradores de Laguna, que passaram a ter acesso ao serviço de esgotamento, tão essencial e um compromisso assumido pelo governo estadual.