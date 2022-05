Prefeitura de Dourados apoia a campanha “Mãe Conectada” lançada hoje

Objetivo é alavancar as vendas para o dia das mães

A Prefeitura de Dourados, através da Semdes (Secretaria Municipal de Desenvolvimento), em parceria com a Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes), Aced (Associação Comercial e Empresarial de Dourados), CDL (Câmara De Dirigentes Lojistas De Dourados) e Sebrae, lançaram na manhã desta segunda-feira (18) a campanha “Mãe Conectada” para fomentar as vendas no comércio local para o dia das Mães.

Durante a cerimônia foram homenageadas quatro mães que fazem parte do comércio e do desenvolvimento do setor, destacando a importância dos seus papéis para a comunidade.

Os comerciantes podem aderir a campanha de forma gratuita e receberão o kit com material gráfico e cupons. Quem comprar nas lojas participantes entre os dias 25/04 à 25/05 concorrerá a uma TV 50”, dois celulares smart e uma hospedagem para o casal no município de Bonito/MS.

A agente de Desenvolvimento, Elainne Peres, comentou sobre o apoio oferecido pela prefeitura. “Esse tipo de ação está no plano de desenvolvimento econômico que é a base do Cidade Empreendedora, então houve um planejamento junto com as instituições participantes para alavancar as vendas do comércio local, principalmente nessa retomada da pandemia”, disse a responsável pela Sala do Empreendedor de Dourados.

O presidente da CDL, Giovani Dal Molin, explicou que o objetivo principal da campanha é unir forças em prol dos comerciantes. “Queremos mostrar que nosso comércio está ativo, trazer as pessoas da região para comprar aqui, não só de Dourados. Precisamos fortalecer nossos lojistas e a cooperação é um excelente caminho. Acreditamos no sucesso da campanha”, concluiu ele.