Após tumulto em Cras, Liandra pede mutirão de cadastramento do CadÚnico

A vereadora Liandra (PTB) esteve na quarta-feira (13) no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) do Jardim Água, atendendo chamado dos usuários que relataram tumulto na fila de atendimento para o cadastro do CadÚnico 2022 (Cadastro Único), que visa identificar famílias que estão em um estado de vulnerabilidade social e aptas para receber os programas sociais dos governos federal, estadual e municipal.

Segundo consta, o local dispõe de dois servidores para realização do cadastro, que são responsáveis pelo cadastramento de 20 pessoas diariamente. Porém, na quarta-feira da semana passada um dos atendentes estaria de atestado e, consequentemente, ocasionou tumulto entre os usuários que aguardavam na fila desde as primeiras horas da manhã.

Outra dificuldade apontada pelas famílias que dependem dos programas sociais é com relação ao horário de abertura e acesso ao CRAS, sendo que por não dispor de entrada própria, os únicos acessos são pelo posto de saúde ou pelo PoupaTempo, às 7h30. “No tempo normal de atendimento, os CRAS não estão conseguindo atender a demanda à procura deste cadastramento e pessoas, até mesmo idosos, aguardam até 7 ou 8 horas e ainda não conseguem ser atendidos devido ao número reduzido de senhas”, ressalta Liandra.

Neste sentido a vereadora protocolou na sessão desta segunda-feira (18), na Câmara, indicação endereçada ao prefeito Alan Guedes (PP) e a secretária municipal de Assistência Social, Ediana Mariza Bach, solicitando um mutirão para a realização de cadastramentos no CadÚnico em todos os CRAS do município. O documento reforça o pedido encaminhado à administração municipal em setembro de 2021.

CadÚnico

Com o CadÚnico os cidadãos podem ter acesso a vários Programas Sociais, garantindo assim o auxílio socioeconômico necessário para si ou para a família, como Programa Bolsa Família (que será substituído pelo Auxílio Brasil); Tarifa Social de Energia Elétrica; Programa Casa Verde e Amarela; Bolsa Verde; Benefício de Prestação Continuada (BPC); ID Jovem; Carteira do Idoso; Auxílio Emergencial; Isenção de taxas em Concursos Públicos. Também é comumente utilizado para a seleção de beneficiários de programas Estaduais e Municipais.