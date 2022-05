Polícia Militar apreende veículo carregado com cigarros contrabandeados e produtos de descaminho

Policiais militares em Bataguassu apreenderam nesta quinta-feira um veículo Fiat Pálio carregado com cigarros e mercadorias importadas do Paraguai, na estrada vicinal próximo ao córrego Caraguatá. Quatro indivíduos envolvidos foram presos.

A equipe policial foi acionada via telefone sendo informada que um veículo Fiat Pálio de cor branca estava abandonado em uma estrada vicinal próximo ao córrego Caraguatá. No local os policiais a princípio não visualizaram os ocupantes do veículo e ao checarem o interior do mesmo foram localizados cigarros e produtos de origem estrangeira no porta malas e nos bancos traseiros.

No momento em que o veículo Fiat Pálio estava sendo removido aproximou-se um outro veículo VW Gol de cor preta, com quatro ocupantes, que foram abordados e ao serem questionados dois deles confessaram serem donos das mercadorias e que teriam buscado as mesmas no Paraguai, e as entregariam em Presidente Epitácio/SP, e os outros dois homens foram contratados para sanar a irregularidade e dar apoio no transporte do ilícito haja vista que o veículo pálio tinha apresentado problema mecânico.

Os indivíduos, os veículos e as mercadorias foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal em Três Lagoas para as demais providências.