Walter Carneiro Júnior celebra aniversário de Japorã

O ex-diretor-presidente da Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) e pré-candidato do PP a deputado federal, Walter Carneiro Júnior, celebra o aniversário de emancipação de Japorã, cidade o qual diz ter muito carinho e que também ajudou em seu processo de desenvolvimento em parceria com a Prefeitura e a Câmara de Vereadores.

“Sinto-me honrado em fazer parte dessa história. Em nome do prefeito Paulo César Franjotti e demais autoridades locais. Quero externar meus cumprimentos a toda população desse município que tenho um carinho especial e pretendo continuar auxiliando os agentes públicos locais em novos projetos”, comemorou o ex-dirigente.

À frente da diretoria da Sanesul, Walter Carneiro Júnior entregou importantes obras de saneamento aos moradores de Japorã, incluindo abastecimento de água tratada e esgotamento sanitário em cumprimento à determinação do governador Reinaldo Azambuja (PSDB).

Com apenas 30 anos de emancipação político-administrativa, completados agora neste dia 30 de abril, e com investimentos realizados pelo governo do Estado por meio da Sanesul, o município universalizou o seu sistema de esgotamento sanitário.

Localizada na região cone sul do Estado, este é mais um município a ter o sistema de esgotamento sanitário disponível para todos os imóveis e moradores, após a entrega de novas obras como parte da ‘Rota do Saneamento’, realizada no mês de novembro de 2021.

Durante o ato de entrega de obras, o prefeito Franjotti destacou a importante parceria com o governo, por meio da Sanesul. “A gente procura ser parceiro, e eles são parceiros da nossa administração. Isso tem feito Japorã melhorar em vários setores. Tenho certeza que no próximo ano seremos contemplados com novos projetos. O Distrito de Jacaraí também foi contemplado com um poço, isso significa dizer que a população já tem uma água de qualidade”.

Atualmente, Mato Grosso do Sul tem 57% da área de cobertura de esgoto, sendo o primeiro estado brasileiro a se antecipar a meta do Novo Marco Legal do Saneamento Básico.

“A Sanesul já possui 21 municípios dentro do índice de universalização ou bem próximo dele. Japorã está com 96% de cobertura, lembrando que a água tratada já é universalizada em todas as 128 localidades atendidas pela Sanesul”, atesta o pré-candidato à Câmara dos Deputados na chapa a ser encabeçada por Eduardo Riedel (PSDB), ao Governo, e Teresa Cristina (PP), ao Senado.