O terceiro sorteio da Mega-Semana da Fortuna pode pagar R$ 48 milhões neste sábado (30/04). O sorteio do concurso 2.477 da Mega-Sena será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelas redes sociais das Loterias CAIXA no Facebook e canal CAIXA no YouTube.

Caso apenas um apostador leve o prêmio deste sábado e aplique os R$ 48 milhões na Poupança da CAIXA, receberá R$ 292,2 mil de rendimento no primeiro mês. Se o ganhador preferir investir em aeronaves, pode ter uma frota de 12 jatinhos no valor de R$ 4 milhões cada.

Neste ano, a Mega-Sena oferece chances extras ao apostador em nove Mega-Semanas. Em abril, a chance extra é a Mega-Semana da Fortuna, com três sorteios realizados na terça-feira, quinta e sábado.