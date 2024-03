Polícia Civil deflagra operação contra grupo criminoso que movimentou mais de R$ 127 milhões

Operação da Polícia Civil na manhã desta terça-feira (12) tem como alvo um grupo criminoso que movimentou mais de R$ 127 milhões em tráfico de drogas. Segundo o Midiamax, estão sendo cumpridos mandados em Mato Grosso do Sul e em outros três estados brasileiros.

A Operação Repasse cumpre 130 ordens judiciais de busca e apreensão contra a organização criminosa que atua principalmente em Porto Alegre. De acordo com as investigações, os alvos são suspeitos de estarem envolvidos em esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas.

O grupo criminoso usava empresas, principalmente de revenda de veículos, para burlar os mecanismos de controle de movimentações financeiras. Ainda foi descoberto que o grupo movimentou mais de R$ 127 milhões nos últimos anos.

As ordens judiciais são para 28 cidades do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, de São Paulo e do Mato Grosso do Sul. O grupo adquiria patrimônio de luxo para os seus beneficiários. Não há informações de prisões.