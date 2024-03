Expoagro terá shows com Gusttavo Lima, Ana Castela e DJ Alok

Com expectativa de receber um público de mais de 80 mil pessoas nos 10 dias de evento, a 58ª Expoagro inicia em 10 de maio em Dourados, e a organização já divulgou três atrações musicais, sendo Gusttavo Lima, Ana Castela e DJ Alok.

No decorrer desta semana serão anunciados os demais artistas que vão animar a plateia durante a maior feira agropecuária de Mato Grosso do Sul, de 10 a 19 de maio. Subirão ao palco artistas dos gêneros sertanejo, eletrônico e axé.

Na área do entretenimento, a Expoagro contará com parque de diversões e terá praça de alimentação, incluindo restaurantes.

Mais de 80 expositores são esperados e a programação técnica irá contar com atividades que envolvem todos os segmentos do agronegócio, com palestras, workshops e dias de campo.

As atrações musicais estão sendo divulgadas nas redes sociais @expoagrodouradosoficial (Instagram) e Expoagro Dourados (Facebook).