Pesquisa do Procon aponta diferença de mais de 300% em preço de item da cesta básica em Dourados

Ao todo foram pesquisados 29 itens, onde a diferença de preço do mesmo produto de um estabelecimento para o outro chega a até 336,72%

A Prefeitura de Dourados, por intermédio do Procon (Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor), realizou pesquisa de preços dos produtos que compõem a cesta básica em 12 supermercados de Dourados, entre os dias 1 e 4 de março de 2024.

Os dados revelam que a diferença do estabelecimento com menor preço e o de maior nesta primeira semana do mês de março é de 29,15%.

Nesta pesquisa foram coletados preços de 29 itens, sendo considerados para levantamento de produtos pré-definidos. Os produtos apresentaram variação significativa de um estabelecimento para outro, onde a Erva Mate de Tereré, 500 g, marcou diferença de 232,66%; Batata, 1 kg, diferença de 203,54%; Margarina, 500 g, diferença de 292,98%; Frango inteiro congelado, 1 kg, diferença de 120,24%; Papel Higiênico, pcte 04 un., diferença de 251,80% e a maior diferença ficou no preço do Creme Dental, 90 g, com 336,72%.

Segundo o Procon, entre os estabelecimentos pesquisados, foram encontrados 16 produtos com diferença superior a 100% entre o produto com menor e maior preço, como, por exemplo, Bolacha Água e Sal; Goiabada 300 g; Esponja de Aço pcte 8 un.; Sabonete 90 g; Sabão em Pó 800 g; Sal de Cozinha 1 kg e Cebola 1 Kg.

O consumidor deve ficar atento às especificações contidas na embalagem, como prazo de validade, composição e peso líquido do produto.

Para esclarecer dúvidas ou registrar alguma reclamação, o Procon mantém canal de atendimento através do telefone (67) 3411-7792, no e-mail: procon@dourados.ms.gov.br ou através do link: https://procon.dourados.ms.gov.br/index.php?class=Welcome.

Confira AQUI a pesquisa na íntegra.