Governador recebe prefeito de Cassilândia e anuncia R$ 17 milhões em obras para o município

Um pacote de obras envolvendo recapeamento, drenagem, pavimentação e uma ponte, foi anunciado nesta terça-feira (5) para o município de Cassilândia, cidade com 22 mil habitantes na região Leste de Mato Grosso do Sul.

Serão R$ 10 milhões em investimentos do Governo Estadual para recapeamento de ruas. “A cidade é mais antiga, o asfalto não é novo como de municípios ao redor. Já temos a pavimentação feita, só temos que recuperar com o recapeamento e isso será de grande importância para nossos bairros. A gente vem para agradecer pelo que o governador já fez e hoje estamos levando um pacote de obras muito importante para o município”, disse o prefeito Valdecy Nogueira.

“Mato Grosso do Sul cresceu 6%, isso representa mais que o dobro do Brasil. Ainda bem que houve uma construção nos últimos anos, um planejamento de investimentos para acompanhar todo este ambiente de crescimento e empregos”, disse o governador Eduardo Riedel.

O pacote ainda inclui pavimentação e drenagem do Núcleo Industrial no valor de R$ 3 milhões, onde segundo a prefeitura já foram distribuídos 48 lotes. Também foram anunciadas obras de R$ 4 milhões em uma ponte de 70 metros na região conhecida como Indaiazão. O governador destacou a importância de investimentos na ponte usada como acesso de produtores e ressaltou os avanços da agricultura na região: “É um compromisso que tenho com Cassilândia”.

O prefeito da cidade reforçou que a obra é um dos principais pedidos do setor produtivo: “A soja graças a Deus hoje está entrando no nosso município, tem o vizinho Chapadão do Sul que já é um plantador de soja bem antigo e hoje ela está no nosso município. Essas pontes de madeira não aguentam uma carreta bitrem passando com calcário, depois na safra retirando o produto. Essa ponte vai ser de grande importância para a região, é uma das maiores do município”.

Atualmente existem obras de infraestrutura com investimentos do Governo de MS sendo executadas em Cassilândia. Entre elas o recapeamento de ruas no valor de R$ 5 milhões. Em 2023 foram concluídas reformas e melhorias em escolas estaduais do munícipio no valor de R$ 9 milhões.

Também participaram do anúncio do novo pacote, o vice-governador José Carlos Barbosa, mais conhecido como Barbosinha, os secretários Hélio Peluffo (Seilog), Eduardo Rocha (Casa Civil), João César Mattogrosso (adjunto da Casa Civil), além dos deputados estaduais Márcio Fernandes, Gerson Claro e Mara Caseiro.