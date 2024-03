Para garantir segurança da população, Laudir cobra melhorias no trânsito de Dourados

Na 5ª sessão ordinária, realizada nesta segunda-feira (4) na Câmara, o vereador Laudir Munaretto (MDB), solicitou ações para melhorar o trânsito de Dourados, por meio de duas indicações encaminhadas ao Executivo Municipal.

Na primeira indicação, o parlamentar cobrou a implantação de placas para alertar os motoristas sobre a presença de sensores semafóricos em 23 semáforos do município, além da manutenção das faixas de pedestres.

Hoje em dia, os equipamentos que utilizam tecnologia de câmeras e sensores são fundamentais para garantir o cumprimento das leis de trânsito e proteger a vida de todos os usuários das vias públicas.

Para Laudir, “é importante que todos os condutores estejam cientes da presença desses equipamentos e ajam de acordo com as normas estabelecidas, respeitando os sinais luminosos e as faixas de pedestres”, comentou.

Segunda indicação



Ainda na sessão, o vereador solicitou a intensificação da fiscalização dos Agentes de Trânsito na Avenida Coronel Ponciano, implementando um controle de velocidade diário, especialmente nas áreas em obras de revitalização.

A Avenida é uma via de tráfego intenso, que conecta a cidade com vários bairros populosos e serve como ligação entre as regiões norte e sul. Por isso, Laudir também propôs a instalação de redutores de velocidade provisórios a fim de garantir a segurança dos pedestres e trabalhadores.

Os documentos foram encaminhados ao prefeito Alan Guedes; ao secretário de Governo e Gestão Estratégica da Segov, Wellington Rocha; à diretora-presidente da Agetran, Mariana de Souza Neto; e ao secretário de Planejamento da Seplan, Romualdo Diniz Salgado Júnior.