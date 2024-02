Passageira de ônibus com pasta base de cocaína é presa pelo DOF

Policiais Militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) prenderam na tarde desta segunda-feira (26), uma mulher de 40 anos de idade que seguia com algumas porções de pasta-base de cocaína, com peso total de 520 gramas.

Os militares realizavam um bloqueio policial para fiscalização na rodovia MS-164, área rural do município de Ponta Porã, quando deram a ordem de parada ao condutor de um ônibus de passageiros, que seguia no itinerário Ponta Porã a Campo Grande.

Uma das passageiras estava visivelmente agitada e com os pés descalços. Nos calçados dela, que estavam embaixo de sua poltrona, os policiais localizaram a droga. A mulher então disse que foi contratada para vir a Ponta Porã buscar a droga, que tinha como destino final a cidade de Maracaju.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil de Ponta Porã. O prejuízo estimado ao crime foi de R$ 27 mil.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJ (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.