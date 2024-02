Dourados terá 31 novos profissionais e vai ampliar atendimento em Unidades Básicas de Saúde

Quatro UBSs terão atendimento estendido para 12 horas diárias sem interrupção

O município de Dourados está prestes a ter mais 31 profissionais de saúde atendendo em suas Unidades Básicas de Saúde (UBS), sendo seis deles médicos. Parceria firmada pela Sems (Secretaria Municipal de Saúde) com a FioCruz e o Ministério da Saúde garante a implantação do projeto Laboratório de Inovação na Atenção Primária à Saúde (InovaAPS), com aprovados nos programas de residência médica em Medicina de Família e Comunidade Multiprofissional em Saúde da Família.

Com o InovaAPS, Dourados é o terceiro município do país a fazer parte do programa, o primeiro fora das capitais, casos do Rio de Janeiro e Campo Grande. Assim, a Sems vai estender o horário de atendimento em quatro unidades de saúde para 12 horas ininterruptas, entre 7h e 19h. Nesta lista, estão as UBSs dos bairros Jóquei Clube, Ildefonso Pedroso, Jardim Maracanã e Parque do Lago II.

Nesta terça-feira (27), o prefeito Alan Guedes concedeu entrevista coletiva ao lado da assessora técnica do projeto, Dinaci Ranzi, e do secretário municipal de Saúde, Waldo Lucena Jr, para explicar com detalhes a parceria firmada pelos próximos dois anos. “Esse é um programa inovador que a Prefeitura de Dourados não teria como não entrar nesta parceria com a FioCruz e com apoio do Ministério da Saúde. A concorrência para cada uma das vagas ofertadas é grande e isso vai permitir que a gente qualifique o nosso quadro com esses profissionais de saúde que serão recebidos”.

O programa, que teve a capital sul-mato-grossense como a cidade pioneira, apresenta resultados positivos. De acordo com Dinaci Ranzi, em Campo Grande, apenas 8% das pessoas que procuram uma das nove Unidades Básicas de Saúde que fazem parte do projeto são encaminhadas para atenção secundária ou terciária. “O objetivo na cidade de Dourados, nessas quatro unidades, também é resolver tudo na atenção primária. Nosso compromisso é ter essa resolutividade, com profissionais habilitados para cuidar, na integralidade, os pacientes que procuram o posto de saúde”, resume.

Horário Estendido

Segundo o secretário municipal de Saúde, Waldno Lucena, essas quatro unidades de saúde foram escolhidas considerando o critério populacional e geográfico, sendo uma em cada região da cidade. “Vamos fortalecer o atendimento primário com a ampliação do quadro de profissionais, o que vai possibilitar que o atendimento nessas unidades seja expandido. Com isso, esperamos também desafogar o atendimento da UPA, facilitando o acesso da população a todos os serviços que são oferecidos pela unidade básica durante o horário convencional, desde curativos, consulta de rotina ou vacinação”, explica Waldno.

Na lista, além dos seis médicos, estão outros especialistas que vão compor uma equipe multiprofissional, como enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas e dentistas, sendo cinco em cada especialidade. “Esses profissionais farão essa residência por dois anos. O programa pretende, após esse período inicial, ter a formação de 31 especialistas por ano, que esperamos fixar na nossa rede”.

Mais Médicos

Com o programa, o município de Dourados consegue, em três anos, aumentar seu quadro de médicos que atendem na rede primária, de 40 para 63 na atual gestão. “No início de 2021, das 57 Estratégias de Saúde da Família, apenas 40 tinham médicos e, com a melhora das condições oferecidas pela Prefeitura de Dourados, conseguimos completar esse quadro”, completa o secretário.