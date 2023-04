Palmeiras bate o Cerro Porteño de virada e vence a primeira na Libertadores

Damián Bobadilla marcou para o Cerro Porteño; Gustavo Gómez e Rafael Navarro viraram para o Palmeiras

Na noite desta quinta-feira no Morumbi, o Palmeiras sofreu, mas venceu o Cerro Porteño por 2 a 1, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Segundo a Gazeta Esportiva, a equipe de Abel Ferreira foi para o intervalo perdendo pelo placar mínimo, mas conseguiu arrancar a virada na etapa final: jogo crucial para evitar complicações na disputa internacional.

Damián Bobadilla inaugurou o marcador para a equipe paraguaia — só que Gustavo Gómez, nos últimos 45 mnutos, apareceu para decidir. O zagueiro paraguaio anotou o primeiro tento palestrino na partida e participou diretamente do gol de Rafael Navarro, que sacramentou o triunfo alviverde.

Com o resultado, que quebrou um jejum palestrino de cinco jogos seguidos sem vitória na Libertadores, o Verdão marcou seus primeiros três pontos no torneio e deixou o Grupo C absolutamente embolado: todos os integrantes da chave, que conta também com Bolívar e Barcelona de Guayaquil, estão empatados com a mesma pontuação.

Na próxima rodada da fase de grupos da Libertadores, o Palmeiras vai até o Monumental de Guayaquil para encarar o Barcelona, no Equador — a partida será às 21h30 (de Brasília) do dia 3 de maio. Já o Cerro vai receber o Bolívar no Paraguai, às 19h do mesmo dia.

A partida seguinte do Verdão no calendário de 2023 será, entretanto, pelo Campeonato Brasileiro. No domingo, o time de Abel vai até o Maracanã para encarar o Vasco, pela segunda rodada da competição nacional, às 16h.

O jogo – Não deu nem tempo de assimilar direito o início da partida. Aos 4 minutos de jogo, Zé Rafael errou na saída de bola e Morales arrancou pela esquerda. O camisa 31 cortou Gustavo Gómez, tirou o zagueiro paraguaio da jogada e serviu Churín, que chutou rasteiro. Weverton fez a defesa mas, no rebote, Bobadilla completou de cabeça para o fundo das redes: 1 a 0 para os visitantes.

Enquanto o Palmeiras continuava apático no começo do confronto, o Cerro aproveitava para chegar com perigo pelas laterais, em contra-ataques rápidos. Aos 12, Báez disparou pela esquerda, bateu Marcos Rocha na velocidade e, dentro da área, cruzou para dentro. Churín chegou chutando, mas isolou a bola.

A primeira chegada de mais perigo do time alviverde só foi acontecer quatro minutos depois, quando Artur cruzou para a área e Gustavo Gómez não conseguiu cabecear em cheio na bola, jogando-a para fora. No lance seguinte, Dudu arrancou pelo meio e chutou mascado; depois, foi a vez de Flaco López bater com perigo para a defesa de Jean, ‘chamando’ a torcida para o jogo e subindo a temperatura das frias arquibancadas do Morumbi.

Aos 38, Weverton fez a reposição do tiro de meta, Flaco deu a ‘casquinha’ e a bola sobrou limpa para Artur na ponta direita. O camisa 14 até completou a arrancada, mas demorou para limpar e chutar por dentro. No rebote da tentativa falha, Jhon Jhon centralizou a jogada para Gabriel Menino: no entanto, o artilheiro do Verdão na temporada isolou e não levou perigo à meta defendida por Jean.

No último lance da etapa inicial, Vanderlan arrancou pela lateral, deixou a marcação rival na saudade e só foi parado por falta de Claudio Aquino, que recebeu o cartão amarelo. Na cobrança da perigosa infração, entretanto, Gabriel Menino voltou a isolar a bola e demonstrar a falta de pontaria.

2º tempo

Na volta do intervalo, Abel Ferreira sacou Menino do time e colocou Richard Ríos em campo. Nos 10 primeiros minutos da etapa final, nada de mudança significativa na proposta de jogo. Com isso posto, o comandante alviverde radicalizou: tirou Jhon Jhon e Flaco López e passou a contar com Endrick e Rafael Navarro no gramado do Morumbi.

O resultado da postura mais ofensiva? Gol. Aos 18 minutos, Dudu cobrou falta com cruzamento para a área e Artur desviou de carrinho. Jean fez defesa milagrosa, mas no rebote, Gustavo Gómez conferiu às redes: tudo igual no Morumbi.

A arbitragem, vale dizer, recorreu ao VAR para validar o gol, analisando se Artur, impedido, obstruiu a defesa de Jean no chute de Gómez. Na interpretação de Fernando Rapallini, que foi ao monitor para assistir ao lance, jogada legal.

A virada palestrina veio aos 30. Artur cruzou falta para a área, Jean saiu mal do gol e Gómez escorou para o miolo da área. Navarro, pois, só teve o trabalho de chutar para o gol vazio e colocar o 2 a 1 no marcador — que se manteve até o apito final de Rapallini no confronto.

Ficha técnica

Palmeiras 2 X 1 Cerro Porteño (PAR)

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo

Data: 20 de abril de 2023, terça-feira

Horário: 21h (de Brasília)

Árbitro: Fernando Rapallini (Argentina)

Assistentes: Juan Belatti (Argentina) e Diego Bonfá (Argentina)

VAR: Mauro Vigliano (Argentina)

Cartões amarelos: Marcos Rocha e Artur (Palmeiras); Piris da Motta, Churín e Aquino (Cerro Porteño)

GOLS: Gustavo Gómez, aos 18, e Rafael Navarro, aos 30 do 2ºT (Palmeiras); Damián Bobadilla, aos 4 do 1ºT (Cerro Porteño)

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Vanderlan; Zé Rafael, Gabriel Menino (Richard Ríos) e Jhon Jhon (Endrick); Artur (Gustavo Garcia), Dudu (Breno Lopes) e Flaco López (Rafael Navarro)

Técnico: Abel Ferreira

CERRO PORTEÑO: Jean; Alberto Espínola (Giménez), Piris da Motta, Eduardo Brock e Gabriel Báez; Damián Bobadilla, Rafael Carrascal (Cardozo Lucena) e Claudio Aquino; Federico Carrizo (Samudio), Robert Morales (Antonio Galeano) e Diego Churín (Fernando Fernández)

Técnico: Facundo Sava