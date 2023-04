Vereador Raphael Modesto volta a pedir equipamentos para saúde e educação

O vereador Raphael Modesto solicitou à Prefeitura de Ponta Porã, a aquisição de aparelhos de Endoscopia e Colonoscopia para esse município.

O parlamentar justificou o pedido argumentando que “o equipamento Endoscopia e Colonoscopia é um dos mais importantes exames quando o assunto é diagnóstico por imagem. Este equipamento serve para tirar dúvidas e dar diagnósticos precisos, que são feitos através de câmeras na parte interna do estomago e intestino. Por meio dessas imagens, é possível observar estruturas anatômicas, órgãos e vasos sanguíneos, sem precisar de cirurgia. Desta forma, o aparelho de Endoscopia e Colonoscopia é uma ferramenta fundamental que tem ajudado os profissionais de saúde facilitando diagnósticos de patologias localizadas em diversas partes do organismo”.

Raphael justificou: “ciente da preocupação da Secretária Municipal de Saúde com o bem-estar da população, este Parlamentar espera o atendimento desta indicação o mais breve possível, uma vez que a espera por esse exame só é realizado através da liberação no sistema de saúde do estado.”

A indicação foi encaminhada ao Prefeito Eduardo Campos e ao Secretário de Saúde Dr. Patrick Derzi.

Detectores de Metal

O vereador Raphael Modesto também apresentou indicação, para solicitar a compra de detector de metais na Rede Municipal de Educação.

“Nota-se que se faz necessário os procedimentos de aquisição desse material, considerando os monstruosos assassinatos ocorridos nas escolas, onde alunos e servidores perderam suas vidas, compete ao município coibir esse tipo de ação, visando a segurança dos estudantes”.

O documento foi entregue ao Prefeito Eduardo Campos com cópia à Secretária de Educação Mirta Landolfi Salinas.