Olavo Sul presta homenagem a membros da segurança pública

Vereador propôs e Câmara de Dourados entregou Moção de Congratulações a sargento da PM e Guarda Municipal aposentado

A Câmara de Dourados, por meio de proposição do vereador Olavo Sul (MDB) homenageou com Moção de Congratulações dois representantes das forças de segurança local, “Como forma de reconhecimento pelas exitosas ações em suas respectivas frentes de serviços prestados ao município”. Receberam a honraria o 3º sargento Fabricio Silva Dourado, lotado na 9ª Cia. PM/2º GPM Itahum, e o guarda municipal aposentado ANTÔNIO NUNES DE LIMA.

Em sua justificativa, Olavo Sul lembra as trajetórias de cada um dos homenageados. Lembra que o PM Fabricio formou-se em Pedagogia pela Uniderp e, tendo os irmãos mais velhos trabalhando na segurança pública do Estado (um na Polícia Civil, um na Polícia Penal e outro na Polícia Rodoviária Federal), resolveu prestar concurso da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul em 2005, ingressando, em 2006, como soldado. Em 2016 foi promovido a cabo, e neste ano de 2022 foi promovido a 3º sargento PM, servindo no 12º BPM (Naviraí), 3º BPM (Dourados) e, atualmente, na 9ª CIA PM/2º GPM Itahum.

“A Polícia Militar é um segmento importante na proteção da sociedade, dando exemplos de dignidade e cidadania, treinando homens para servirem com eficiência à população do Estado. Tal corporação é bem representada por seus oficiais e praças, como é o exemplo do valoroso policial, 3º sargento Fabricio Silva Dourado, que se destaca pela vocação do bem e pelo esforço de cumprir sua missão extremamente árdua e ao mesmo tempo gratificante”, justificou o vereador, lembrando que o policial, “é exemplo e, mesmo estando de férias atendeu ao chamado da comunidade, evitando um estrupo no perímetro urbano de Itahum, além de ter coordenado ações que tiraram de circulação mais de 5 toneladas de maconha e grandes apreensões de drogas na região”.

Olavo Sul tem homenageado integrantes da Guarda Municipal de Dourados já aposentados. Nesta segunda-feira (09) foi a vez de Antônio Nunes de Lima. “É um reconhecimento às boas práticas e à conduta profissional destes servidores, embora não façam mais parte da corporação, mas quando estavam na ativa se dedicaram com assiduidade, disciplina, postura, responsabilidade no comprimento das metas estabelecidas pelo estatuto da Guarda Municipal”, explicou o vereador.

Para Olavo, “sem distinção de atividade, cargo ou emprego, todos os servidores são importantes, cada um participando com seu trabalho faz mover a engrenagem do todo. Cada trabalho realizado faz diferença para alguém, e quem serve com amor planta o bem comum”.