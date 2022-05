Reinaldo entrega veículos para fortalecer políticas públicas de promoção à cidadania

Para fortalecer as políticas públicas, o governador Reinaldo Azambuja entregou 11 veículos nesta terça-feira (10) para a Secic (Secretaria de Estado de Cidadania e Cultura), suas subsecretarias e o programa Cidadania Viva. São nove veículos Renault Sandero Stepway e dois Renault Sandero Oroch, totalizando R$ 1.036.435,50 de investimento. A entrega foi realizada em frente à governadoria.

Reinaldo Azambuja contou que recebeu muitas críticas por criar subsecretarias como a de Promoção da Igualdade Racial, Políticas Públicas LGBT e de Pessoas com Deficiência, mas que elas têm um papel fundamental de atendimento, inclusão e combate a preconceitos.

“É muito importante fortalecer essas políticas de inclusão social, estruturar melhor a subsecretaria com equipamentos, qualificação, pessoal com treinamento. Com isso, você fortalece a política como um todo. Nós temos oito subsecretarias que atendem essa diversidade que existe hoje dentro da Cidadania. Criamos isso para estimular as políticas públicas para esses segmentos, quebrar esses preconceitos de uma minoria que não aceita você construir essas políticas públicas, que são muito importantes para o desenvolvimento da sociedade como um todo”, disse o governador.

Já o secretário-adjunto da Secic, Eduardo Romero, explicou que os veículos vão permitir o deslocamento a aldeias indígenas, comunidades quilombolas e assentamentos. “A Secretaria de Cidadania e Cultura tem 1 ano e 1 mês de existência. E nós sabemos a dificuldade que temos de fazer o transporte. Temos mais de 100 aldeias em Mato Grosso do Sul para serem visitadas, 22 comunidades quilombolas, inúmeras ações de políticas públicas sendo desenvolvidas no contexto rural e nós, até então, dependíamos muito do apoio de outras secretarias, com veículos cedidos e doados”.

São oito subsecretarias, cada uma contemplada com um veículo: Políticas Públicas para mulheres; Promoção da Igualdade Racial; Juventude; LGBT; Pessoas com Deficiência; Idosos; Assuntos Comunitários; e Indígenas. Os outros automóveis foram entregues à Secic e ao Cidadania Viva, um programa voltado para a juventude que tem como objetivo estimular e disseminar ações cidadãs.