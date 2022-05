Copa do Brasil: Os três primeiros classificados às oitavas de final serão definidos nesta terça

Os primeiros classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil saem nesta terça-feira. A competição garante ao campeão uma das vagas do país na Copa Libertadores da América no ano que vem e um prêmio de R$ 60 milhões.

O América-MG entra em campo às 19h (horário de Brasília), em jogo no estádio Independência, em Belo Horizonte (MG), com o CSA. No primeiro duelo disputado em Maceió o Coelho fez 3 a 0 e pode até perder por dois gols de diferença que mesmo assim passa à próxima etapa.

Já em Pato Branco/PR, a sensação da Copa do Brasil até aqui, o Azuriz, encara o Bahia às 20h30 (horário de Brasília) no estádio Pioneiro. O primeiro duelo entre as equipes terminou empatado sem gols e quem triunfar, leva a vaga. Novo resultado igual a decisão será nas penalidades.

No último jogo da noite, o Athletico-PR recebe o Tocantinópolis na Arena da Baixada, às 21h30 (horário de Brasília). Na ida, os paranaenses golearam por 5 a 2 e passa para as oitavas de final até com derrota por dois gols de diferença. A partida marcará a estreia de Felipão no comando do Furacão.