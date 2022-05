Software desenvolvido pelo Senai está em 9 estados e tem clientes de renome mundial

O Sistema Senai de Manutenção Industrial (SSMI), software de gestão de manutenção, completa sete anos de criação e é um dos principais produtos do IST (Instituto Senai de Tecnologia) em Eficiência Operacional – Senai Empresa. Presente em nove estados do País, a plataforma atende clientes como a Ericsson, líder mundial na construção de plataformas digitais e redes móveis.

A funcionalidade sem dúvida é a principal característica do software, mas talvez o maior diferencial seja a forma como foi desenvolvido: a partir da percepção das próprias equipes responsáveis pelo setor nas indústrias de Mato Grosso do Sul. O desenvolvimento com foco nas demandas de quem executa o trabalho permitiu maior assertividade na ferramenta.

De acordo com o coordenador da área de manutenção e adequação industrial do Senai Empresa, Jeancarlos Lucietto, o desenvolvimento do projeto começou em 2015. No ano seguinte, foram implantados pilotos da plataforma em 25 indústrias do Estado para então ser lançado comercialmente em 2017.

“Começamos a trabalhar com adequação de máquinas para indústrias, quando nos deparamos com situações de manutenção que poderiam ser melhoradas se aplicadas técnicas mais avançadas, melhor gestão e melhor planejamento de ações. Junto com as equipes de manutenção, percebemos a necessidade do software”, relembrou.

Completo, intuitivo e integrado, o programa permite a gestão de ativos por meio de planejamento preventivo e preditivo, além de apoiar a tomada de decisões através de indicadores.

Para além da indústria e para além do MS

Conforme Jeancarlos Lucietto, inicialmente a plataforma atendeu setores da indústria e agroindústria, mas expandiu sua área de atuação. Uma das principais empresas atendidas pela plataforma do Senai atualmente é a Ericsson. Com atuação nacional e internacional na área de tecnologia, a empresa trabalha com a fabricação de antenas 5G no Brasil.

A implantação do software também foi ampliada territorialmente e, além do Mato Grosso do Sul, está presente nos estados de Mato Grosso, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Minas Gerais e Rio Grande do Norte.

Entre alguns clientes de abrangência regional estão a Dallas Alimentos, Calcário Bodoquena, Douraglass, Leite Clan, Real H e Brasráfia.

Serviço – Interessados em contratar o serviço podem entrar em contato pelo telefone (67) 3311-8500 e pelo WhatsApp (67) 99220-0974 ou pelo e-mail senaiempresa@ms.senai.br.