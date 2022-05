Palestras e simpósios da Expoagro vão trazer novidades para o produtor rural

A 56ª Expoagro, que acontecerá de 13 a 22 de maio no Parque de Exposições João Humberto de Andrade Carvalho, em Dourados, trará uma série de palestras e simpósios ao produtor rural. Na sexta-feira (13), haverá apresentação de resultados da safra 2021/2022, no auditório do Sindicato Rural do município.

A programação do primeiro dia também abordará assuntos como o painel de Marketing no Agronegócio e Comunicação, ciclo de palestras Direito e Agronegócio, além da abertura oficial às 19h, com a presença de diversas autoridades do Estado.

Já no sábado (14), segundo dia da maior feira de agronegócio de Mato Grosso do Sul, serão apresentados temas como a Legislação e Controle de Armas; na segunda-feira (16) acontecerá o simpósio da Agricultura, e ciclo de palestras Direito e Agronegócio; terça (17) terá o painel Sistema Antecipe: Diminuição dos riscos climáticos para o milho segunda safra, Sebrae: Agricultor, startups e agrotechs – oportunidades no agronegócio 5.0. A programação segue com palestra sobre Crédito Rural Programação x Renegociação e seus impactos.

Na quarta (18) acontecerá o painel de Assuntos Econômicos e a sessão solene da Câmara Municipal, que homenageará produtores rurais de Dourados, além do dia de campo ATeG Piscicultura.

Quinta (19) haverá encontro técnico da ovinocultura (Senar) e XIII simpósio da ovinocultura (UFGD/IFMS), II seminário de Agricultura Familiar, workshop Carne de Cordeiro ‘Do corte ao fogo’. No dia 20 de maio, será realizado o 4ª Fórum de Desenvolvimento da Suinocultura do MS, 6º circuito Aprosoja MS e encontro técnico Senar MS, dia de campo ATeG bovinocultura de leite. E no dia 21 de maio, ATeG hortifrúti e fruticultura.

A programação completa de palestras e dos shows pode ser conferida no site do Sindicato Rural: www.sindicatoruraldedourados.com.br.

Sobre a Expoagro

A Expoagro é a maior feira de agronegócio do Mato Grosso do Sul e está em sua 56ª edição. O evento, de 13 a 22 de maio no Parque de Exposições João Humberto de Andrade Carvalho, é uma realização do Sindicato Rural de Dourados e organização da Opa Marketing Digital. A 56ª Expoagro tem o patrocínio da Brahma e apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, Prefeitura de Dourados, Inpasa, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil – Governo Federal, Sicredi, Senar MS, São Bento Incorporadora e Unigran.

