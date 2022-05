Nova diretoria do Previd toma posse para o próximo triênio

Theodoro Huber foi reconduzido ao cargo e aponta modernização e foco no servidor como prioridades

A diretoria executiva do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Dourados (Previd) tomou posse nesta terça-feira (10) para o triênio 2022-25. A cerimônia aconteceu na sede da entidade com a presença do Prefeito de Dourados, Alan Guedes, e outros convidados. O servidor Theodoro Huber foi reconduzido ao cargo de diretor-presidente, assim como a diretora de benefícios, Gleicir Carvalho. Para o primeiro mandato, tomaram posse Márcio Rodrigues, como diretor financeiro, e Albino Zanolla como diretor administrativo.

Theodoro Huber assumiu a Previd pela primeira vez em 2019 e agora inicia sua segunda gestão. No discurso de posse, ele destacou a saúde financeira da entidade, acumulando um patrimônio nos 15 anos de existência maior que R$ 500 milhões, sendo considerada a maior do Estado no Regime Próprio de Previdência Privada (RPPS) e uma referência para a região Centro-Oeste. “A gente não fez a reforma da previdência, não precisamos, enquanto outros institutos fizeram. A gente quer continuar com Previd saudável para que os servidores possam se aposentar no tempo correto. Não dá para pensarmos em longos períodos de trabalho para professores, profissionais da saúde, da segurança. Temos que fazer de tudo para garantirmos aposentadoria no tempo certo”, afirma.

O dirigente falou também da importância de continuar com a modernização do Instituto. “A gente tem que construir um Previd cada vez mais digital e mais próximo dos servidores”, disse. Para a segunda gestão, o diretor-presidente diz que o Previd não pode perder o foco na saúde do servidor. “A gente tem que manter o olhar no servidor para que ele quando venha se aposentar o faça com saúde para aproveitar esse tempo”, concluiu.

Prestigiando a nova diretoria executiva do Previd, o prefeito Alan Guedes destacou o trabalho e a saúde financeira do Previd. “O futuro do nosso servidor, da sua aposentadoria, depende da saúde fiscal, saúde financeira do Previd e isso é reflexo da boa administração que vem tendo. Para quem dedica uma vida de trabalho à Prefeitura, ao serviço público, merece depois dessa construção, de tanto tempo, ter seus direitos preservados”, afirmou.