Champions League: Uefa anuncia mudança no formato do torneio

A Uefa aprovou nesta terça-feira (10) uma mudança no formato de disputa da Liga dos Campeões a partir da temporada 2024/25. A fase de grupos, hoje disputada por 32 clubes divididos em oito chaves, será transformada em uma espécie de campeonato com 36 times.

Segundo a entidade máxima do futebol europeu, as equipes participantes jogarão oito vezes nesta nova primeira fase do principal torneio de clubes do continente. Os duelos vão ser disputados em um espaço de tempo de 10 semanas.

Com a nova medida, a Champions League não terá mais a tradicional fase de grupos e seu formato será transformado em uma liga. Após disputarem quatro duelos em casa e quatro fora, os oito melhores posicionados se classificarão diretamente para o mata-mata.

Os clubes que fecharem o mini-campeonato entre nono e 24º na classificação geral precisarão encarar um playoff para decidir os outros oito que seguirão na Liga dos Campeões. Após todo esse processo, as 16 equipes que sobrarem vão jogar as oitavas de final.

Os times que concluírem a campanha da primeira fase entre 25º e 36º estarão eliminados do torneio.

Além da Liga dos Campeões, a Uefa informou que as mesmas mudanças ocorrerão nos formatos de disputa da Liga Europa e da Conference League.

A distribuição das equipes que ocuparão as quatro vagas adicionais abertas para a Champions League acontecerá de maneira diferente. Uma delas será destinada ao terceiro colocado da liga que ocupa a quinta posição no ranking da Uefa, que atualmente é o Campeonato Francês.

Outra vaga será ocupada por algum time que venceu a liga nacional e disputará o chamado “Caminho dos Campeões”. Os dois últimos classificados serão clubes que são membros das federações que obtiveram os melhores resultados coletivos na temporada anterior da Champions, que seriam atualmente Inglaterra e Holanda.

Da AnsaFlash