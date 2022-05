Elias Ishy cobra efetivação do plano de arborização

O parlamentar é reconhecido pela atuação em defesa do meio ambiente

O vereador Elias Ishy indicou a prefeitura de Dourados o replantio de árvores na região central, que caíram ou foram removidas devido aos temporais, bem como informações referentes ao Plano Diretor de Arborização Urbana de Dourados – PDAU. O parlamentar é reconhecido pela atuação em defesa do meio ambiente e cobra do Poder Público pela demora em efetivar políticas ambientais no município.

“Ao transitar pelas vias do centro, temos constatado diversos canteiros e calçadas com ausência de árvores que recentemente foram retiradas. Faz-se necessária a reposição, de preferência por espécies adultas a fim de garantir benefícios à população no curto prazo”, afirma. Ele lembra que, além da questão estética, a arborização urbana traz vários benefícios, como amenizar o clima, melhorar o ar, proteger o solo e diminuir a poluição sonora.

Ishy questionou tanto as secretarias de serviços urbanos e de governo, como o IMAM (Instituto Municipal de Meio Ambiente) referente ao PDAU. De acordo com o documento, a meta de plantios para 2021 e 2022 é de 4.179 e 8.004 árvores, respectivamente, então ele quer saber quantas mudas foram plantadas pela prefeitura após a aprovação do Plano. Além disso, que seja encaminhada a relação dos locais que receberam projetos de plantios no período de janeiro de 2021 até a presente data, com cópias dos mapas. Em relação às árvores removidas, o vereador indaga sobre como é realizada a fiscalização para a recomposição no local.

Já com relação ao Viveiro Municipal, ele quer saber quantas mudas são reservadas para atender as metas do PDAU e quantas são para distribuição direta à população. E pede que seja encaminhado um relatório detalhado mês-a-mês, de janeiro de 2021 até a presente data, sobre os valores investidos na execução das ações que compreendem as metas do PDAU (aquisições, produções, plantio, etc). O vereador também pergunta sobre as ações previstas até 2023 para atingir a marca de 55 árvores por quilômetro.

Por fim, o parlamentar solicita que seja encaminhada a relação nominal dos profissionais responsáveis pela execução e acompanhamento das ações do PDAU, identificando suas qualificações técnicas e funcionais.