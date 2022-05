No mês da Indústria, CIN/MS terá webinar gratuito sobre como negociar com a Arábia Saudita

Ainda dentro da programação de Maio – Mês da Indústria, o CIN/MS (Centro Internacional de Negócios de Mato Grosso do Sul), em parceria com o Cicibas – Centro de Investimento, Comércio e Indústria Brasil – Arábia Saudita, está com inscrições abertas para o webinar gratuito “Como exportar para a Arábia Saudita”, que será realizado no dia 24 de maio, a partir das 10 horas (horário de Brasília).

Com a proposta de apoiar as indústrias e empresas do estado na internacionalização, a capacitação tem foco nas principais estratégias para negociar com os países do Oriente Médio e é voltada para empresários que buscam o mercado externo para expandir seus negócios. As inscrições já podem ser feitas no https://forms.gle/m2uQH7qEGJavBejz6.

O webinar será ministrado pelo vice-presidente da Cicibas, Marcos Uratas, e pelo diretor de estratégia e negócio da instituição, Anderson Colato, direto da sede da Cicibas com interação online com os participantes. Entre os temas abordados estão mercado saudita: oportunidades e desafios, legislação e certificações necessárias para exportar para a Arábia Saudita, visão 2030: mercados e setores prioritários, fomento de exportações, atração de investimentos.

A técnica responsável pela área de inteligência comercial do CIN, Natalia Loureiro, explica que existe um grande potencial de negócios entre as empresas sul-mato-grossenses e os países do Oriente Médio, especialmente no setor alimentício. “Existem muitos incentivos para os negócios, inclusive para empresas brasileiras que desejam se instalarem por lá com investimentos sauditas, o intuito do webinar é justamente para fornecer as ferramentas necessárias para que os empresários entendam os caminhos para construir negócios com o mercado do Oriente Médio”, afirmou.

Serviço – Mais informações pelo telefone (67) 3389-9251 ou pelo site www.cinms.com.br.