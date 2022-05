Prefeito exalta atuação de Walter Carneiro Júnior em favor de Mundo Novo

Valdomiro Sobrinho diz que ex-diretor-presidente da Sanesul investiu R$ 30 milhões em obras de saneamento na cidade.

O prefeito de Mundo Novo, Valdomiro Sobrinho, aproveitou a presença de Walter Carneiro Júnior em seu município para exaltar a atuação dele como diretor-presidente da Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul).

Pré-candidato do PP a deputado federal, Walter Carneiro Júnior esteve na cidade na última sexta-feira para participar da abertura da 34ª Festa das Nações, como parte das festividades alusivas aos 46 anos de emancipação de Mundo Novo.

“Esse cara aqui investiu na cidade R$ 30 milhões de reais, superpoço artesiano com, R$ 12 milhões, mais R$ 18 milhões em relação à canalização da rede de esgoto, Waltinho Carneiro é gente nossa, pré-candidato a deputado federal e vai nos representar lá em Brasília”, elogiou Sobrinho, em conversa com moradores da cidade que prestigiaram a festa.

O prefeito se referiu aos grandes investimentos da Sanesul em obras de saneamento, incluindo abastecimento de água e esgotamento sanitário por determinação do governador Reinaldo Azambuja (PSDB).

Walter Carneiro Júnior disse que tem um carinho especial pelo município, mas creditou tudo que a companhia de saneamento fez pelos moradores de Mundo Novo a parceria institucional com a prefeitura com aval da Câmara de Vereadores.

“É uma alegria está aqui, sendo recebido pelo Rafael e pelo Valdomiro, grandes amigos que a gente teve a oportunidade de trabalhar juntos nos últimos anos. Nós conseguimos resgatar um compromisso histórico com o município de Mundo Novo, trazendo uma construção nova de Estação de Tratamento de Esgoto, mais de 90 quilômetros de rede sendo implantados na cidade, vamos fazer mais um poço, são R$ 30 milhões em investimentos”, destacou Walter Carneiro Júnior, em menção ao trabalho que executou ao longo de sua gestão de excelência à frente da Sanesul.

O progressista, que apoia a pré-candidatura de Eduardo Riedel PSDB) ao governo do Estado, e da deputada federal Teresa Cristina (PP-MS) ao Senado, fez um compromisso de continuar atuação, desta vez em Brasília, em favor de Mundo Novo e de outros municípios, caso seja eleito em 2 de outubro.

Obras

Com recursos federais e próprios, a Sanesul tem duas grandes frentes de obras na cidade, que são a construção de uma Estação de Tratamento de Esgoto, que está com 27% das obras executadas, e mais a rede de esgoto.

O fornecimento de água tratada já é universalizado, sendo disponível para todos os moradores. Já o esgotamento, com as obras em andamento, chegará a mais de 55% de cobertura dos imóveis em Mato Grosso do Sul.

Este é o compromisso do governo, levar importantes obras de infraestrutura, incluindo de saneamento básico, não apenas para Mundo Novo, mas todos os municípios de Mato Grosso do Sul.

Reservação de água

Em andamento, a empresa está licitando as obras de perfuração de um poço tubular profundo (MUN-011), com previsão de vazão de 250 metros cúbicos por hora e profundidade de 1.100 metros.

O contrato da obra, no valor de R$ 3,5 milhões, é na modalidade B.O.T (Constrói, Opera e Transfere), para fornecimento de água tratada por um período de 15 anos. Ao final, toda a estrutura será transferida à Sanesul.

