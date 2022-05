Dois são flagrados pelo DOF com 350 pacotes de cigarros contrabandeados em veículo

O DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreendeu neste domingo, 15, na MS-379, em Ivinhema, 350 pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai. Dois homens de 24 e 33 anos foram detidos.

Os policiais faziam bloqueio na rodovia quando abordaram um veículo Fiat/Pálio com os dois ocupantes. Durante entrevista eles disseram que foram até Dourados onde compraram as caixas de cigarro e que levariam para Bataguassu.

O veículo, juntamente com o material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 36 mil foram encaminhados à Receita Federal de Ponta Porã. A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e, a ligação, será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.