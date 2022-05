Mais Social: Beneficiários recebem cartões; carne e gás de cozinha encabeçam lista de prioridades

Em ação da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), os cartões do programa Mais Social continuam a ser entregues nos 79 municípios do estado. Na Capital, vários beneficiários retiraram hoje (17) o cartão que credita todo mês R$ 300 reais. Dentre as principiais prioridades relatadas pelos beneficiários estão a compra de carne e gás de cozinha.

Dona Eliane Urtado, 52 anos, moradora da Vila Bandeirantes, conta que ficou muito feliz ao receber o chamado para retirar seu cartão nesta terça-feira. A dona de casa disse que saiu bem cedo para não perder o horário e já faz planos do que vai comprar. “Vou comprar uma carne e um gás de cozinha. Essa ajuda para mim e para muitas famílias é bem grande. Que Deus abençoe ao nosso governador e a todos do Mais Social que estão trabalhando pelas pessoas”, relatou Eliane sem segurar a emoção.

Morando sozinha no bairro Mario Covas, região sul da Capital, Maria Aparecida da Silva (foto de capa), 55 anos, disse que já passou dificuldades para se alimentar e cozinhar. “Vai ser muito bom mesmo. Uma coisa abençoada. Vou comprar comida e gás de cozinha. Sem o Mais Social era muito mais difícil. Agora as coisas vão melhorar”, disse já com o cartão em mãos.

Beneficiários do Mais Social estão atendendo ao chamado da Sedhast para retirarem o cartão do programa. A Secretaria está realizando o contato telefônico com beneficiários para que eles possam retirar o cartão e utilizarem o benefício.

Mesmo com problemas de saúde, Marlene Martinez, 51 anos, fez questão de comparecer para retirar seu cartão. Moradora do bairro Santa Emília ela disse que depende de doações e agora com o cartão do Mais Social vai ser melhor. “Vai melhorar. É uma benção. O projeto é muito bom. É muito difícil você não ter o alimento para colocar na mesa. O cartão veio em ótima hora e o governo está fazendo o bem para muitas famílias. Meu gás está garantido”, disse comemorando.

Conferindo a entrega dos cartões nesta terça-feira na Escola do SUAS/MS “Mariluce Bittar”, a secretária da Sedhast, Elisa Cleia Nobre, reforçou para os beneficiários o comprometimento em atender as famílias em vulnerabilidade social. “O Governo do Estado já paga a conta de luz de muitas famílias e com o cartão do Mais Social a comida na mesa chega com mais facilidade. Estamos trabalhando para que o benefício chegue o mais rápido nas mãos de quem precisa. É um compromisso constante de nossa secretaria e de todo o Governo olhar por quem mais precisa”, pontuou a secretária.

Mais Social

O Mais Social é um auxílio pensado pela equipe do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul para atender as famílias em situação de vulnerabilidade social, insegurança alimentar e nutricional. O programa paga R$ 300 mensais para beneficiários que têm renda mensal familiar per capita inferior a meio salário mínimo. As 100 mil famílias beneficiárias do Mais Social estão sendo extraídas conforme dados disponibilizados pelo CadÚnico.

Equipes da Sedhast estão realizando o contato com os beneficiários, portanto é necessário aguardar a visita desses grupos de trabalho que estarão devidamente identificados e respeitando as normas de biossegurança adequadas ao atual momento de pandemia.

Dúvidas sobre o Mais Social podem ser sanadas pelo telefone 3368-9000.