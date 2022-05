PSG desiste de renovar contrato de Mbappé; atacante deve assinar com Real Madrid

O Paris Saint-Germain desistiu de renovar o contrato de Kylian Mbappé e já admite em seus bastidores que o atacante assinará de graça com o Real Madrid, segundo apurou a ESPN.

Ainda há detalhes a serem resolvidos antes do atacante formalizar seu vínculo com os campeões de LaLiga, mas nada mais impedirá que o contrato seja assinado, disseram fontes à reportagem.

Na semana passada, o PSG ainda mostrava confiança em conseguir manter Mbappé, de acordo com fontes.

O clube tentou de tudo para tentar convencer o atleta de 23 anos, que foi eleito o melhor jogador da temporada na Ligue 1, a seguir no Parque dos Príncipes por mais cinco temporadas.

A equipe da capital francesa ofereceu um pacote monstruoso ao craque, prometendo a montagem de um elenco recheado para a próxima temporada, além da braçadeira de capitão de 100% de seus de seus direitos de imagem, segundo apurou a ESPN.

Para Mbappé, que vem na melhor temporada de sua carreira, com 25 gols e 17 assistências em 34 jogos do Campeonato Francês, porém, nunca foi uma questão de dinheiro, segundo as fontes.

O atleta sempre teve a ambição de um dia jogar pelo Real Madrid, e o sentimento dele é que esta é a hora certa para deixar Paris.

Na última segunda-feira, durante premiação da Ligue 1, o atacante disse que estava “quase pronto” para anunciar seu destino para a próxima temporada.

Seu contrato com o PSG acaba ao final da atual temporada, e o técnico Mauricio Pochettino disse no mês passado que estava “100% certo” de que o jogador iria renovar com os franceses.