Loterias Caixa podem pagar mais de R$ 198 milhões em prêmios neste sábado

As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio

Neste sábado (10), as Loterias CAIXA podem pagar mais de R$ 198 milhões aos apostadores em cinco modalidades. Os sorteios serão realizados a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelo canal da CAIXA no YouTube e no Facebook das Loterias CAIXA.

A +Milionária poderá pagar R$ 138 milhões, pelo concurso 120. A modalidade se destaca por oferecer diversos prêmios. Na aposta simples, o apostador precisa marcar seis números e dois “trevos”. Caso apenas um apostador leve o prêmio principal e o aplique na Poupança da CAIXA, receberá R$ 811 mil de rendimento no primeiro mês. Com o valor do prêmio, é possível comprar 15 mansões em condomínios de luxo, investindo R$ 9,2 milhões, em cada.

O concurso 2.687 da Mega-Sena está com o prêmio acumulado em R$ 44 milhões. Caso apenas um ganhador leve o prêmio principal e aplique todo o valor na Poupança da CAIXA, receberá R$ 258 mil de rendimento no primeiro mês. O valor da aposta simples para a Mega-Sena é de R$ 5.

A Timemania, concurso 2.053, poderá pagar R$ 13,5 mil para quem acertar as sete dezenas e o Time do Coração sorteados. O valor da aposta simples da Timemania é de R$ 3,50. O concurso 874 do Dia de Sorte poderá pagar R$ 1 milhão. Na modalidade, o apostador escolhe de 7 a 15 números de 31 disponíveis, além de um “Mês de Sorte”. Por concurso, são sorteados sete números e um “Mês de Sorte”. A aposta mínima para o Dia de Sorte custa R$ 2,50.

Diferente das outras modalidades, o resultado da Loteca é definido pelos resultados de 14 partidas de futebol. Os clubes participantes estão impressos nos bilhetes emitidos pelo terminal. Neste sábado, o concurso 1.097 poderá pagar R$ 1,5 milhão. O apostador pode fazer seus palpites até as 14h de sábado. A aposta mínima é de R$ 3,00 e dá direito a um duplo. Quanto mais duplos e triplos marcar, maior é o preço da aposta e maiores são as chances de ganhar.

Com exceção da Loteca, as apostas das outras modalidades podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias CAIXA e no app Loterias CAIXA. Nas lotéricas também é possível participar dos bolões. No site Loterias CAIXA, é possível apostar em várias modalidades ao mesmo tempo na opção combo de apostas. No app Loterias CAIXA, a mesma funcionalidade está disponível na opção Rápidão. Mais detalhes sobre as modalidades estão disponíveis no site das Loterias CAIXA.

Bolão CAIXA:

O Bolão CAIXA é comercializado nas lotéricas CAIXA e oferece ao apostador a possibilidade de efetuar apostas em grupo, com preenchimento no volante, ou ainda com a compra de cotas de bolões organizados pelas Unidades Lotéricas. Para o Bolão CAIXA, a lotérica poderá cobrar uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota.